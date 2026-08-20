Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Puente Ducales, ubicado estratégicamente sobre la autopista Sur con calle 5.ª y justo frente a la sede de Uniminuto, ha entrado en la etapa final de su edificación, según informó la Gobernación de Cundinamarca. Este proyecto emblemático se espera que esté totalmente habilitado para la ciudadanía durante el último trimestre de 2026, marcando un momento clave en la modernización de la movilidad de Bogotá y la Región. El desarrollo de este puente es parte de las acciones que adelantan las autoridades para brindar soluciones al flujo peatonal y mejorar la accesibilidad en una zona de constante tránsito.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Orlando Santiago Cely, gerente de la Empresa Férrea Regional, el puente cuenta con una longitud de cerca de 64 metros, distribuida en dos tramos principales de 28 metros cada uno. Su anchura es de 3,65 metros y ha sido diseñado considerando normas de accesibilidad universal, lo que implica la inclusión de rampas, escaleras y plazoletas de acceso especialmente adaptadas para facilitar el desplazamiento de todos los usuarios, sin importar sus condiciones físicas. Así, se proyecta el tránsito cómodo y seguro hacia lo que será la futura estación Ducales de TransMilenio.

La estructura ha requerido el montaje de vigas postensadas —con un peso de 96 y 107 toneladas respectivamente—, una labor que se realizó con el apoyo de grúas telescópicas de hasta 300 toneladas de capacidad. Según la Gobernación de Cundinamarca, el sistema estructural del puente está elaborado en concreto reforzado y presenta cimentaciones, columnas y apoyos que cumplen los estándares necesarios para garantizar su estabilidad y funcionamiento a largo plazo. En este momento, tras instalar las vigas principales, la obra avanza con la disposición de los elementos de la superestructura y los componentes complementarios para su operación.

Este avance forma parte de las fases II y III de TransMilenio Soacha, que ya registran el 77 % de ejecución general. Destacan otros hitos como el 81 % de avance del puente vehicular de la calle 22, el 100 % de ejecución del Patio Portal El Vínculo y la construcción de más de 5.500 metros lineales de calzada exclusiva. Además, la Estación Intermedia 3M —también conocida como Estación Universidad de Cundinamarca— alcanza el 47,20 % de ejecución y contará con una plataforma alimentadora de nueve paradas para conectar de forma eficiente las rutas alimentadoras, el transporte intermunicipal y el sistema TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo entra en funcionamiento el Puente Ducales en Soacha y qué impacto tendrá en la movilidad?

El Puente Ducales, según la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional, estará al servicio de la comunidad durante el último trimestre de 2026. Su apertura se prevé como un aporte importante para la mejora de la movilidad peatonal sobre la autopista Sur, facilitando el acceso seguro y directo a la futura estación Ducales de TransMilenio y permitiendo conexiones más eficientes en una zona de alto flujo diario.

¿Qué significa accesibilidad universal en el diseño del Puente Ducales?

El concepto de accesibilidad universal implica que la infraestructura está adaptada para ser utilizada por todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o movilidad reducida. En el caso del Puente Ducales, esto se refleja en la inclusión de rampas, escaleras y plazoletas de acceso que cumplen parámetros internacionales y facilitan el tránsito seguro y cómodo de todos los ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.