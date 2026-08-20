Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los ciudadanos que deben movilizarse cerca de la Plaza de la 21 en Ibagué enfrentarán restricciones en la movilidad, ya que un tramo de la carrera Cuarta entre calles 19 y 20 estará cerrado durante varios días. Esta medida responde a la necesidad de adelantar la demolición de las ruinas conocidas como la 19, luego de que la administración municipal detectara riesgos para la seguridad de personas y vehículos que transitan regularmente por este sector. Ante esta situación, las autoridades invitan a quienes suelen tomar esta vía a optar por recorridos alternativos hasta que culminen los trabajos.

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Según información entregada por Sergio Saavedra, director de Seguridad de Ibagué, el cierre de la carrera Cuarta está motivado por la prevención de accidentes durante el uso de maquinaria pesada en la zona. Saavedra indicó que la intervención se prolongaría durante dos o tres días y que, en ese periodo, se mantendrá la restricción vehicular con el respaldo de la Policía y las autoridades de tránsito locales. Se están tomando medidas para organizar los horarios de trabajo y regular el flujo de vehículos con el objetivo de minimizar las afectaciones generadas a la movilidad general del sector.

El impacto de esta decisión había sido anticipado, dado que comerciantes y residentes venían manifestando su inquietud acerca de los riesgos y la imagen del sector afectado por estas ruinas en los últimos dos años. Aunque la intervención obligará a conductores a modificar sus rutas habituales, las autoridades esperan que la recuperación del espacio tras la demolición no solo refuerce la seguridad sino también contribuya a mejorar el entorno urbano de la Plaza de la 21, calmando los temores y molestias que venían mostrando quienes a diario transitan por la zona.

Por el momento, la principal recomendación de la Dirección de Seguridad de Ibagué es clara: se aconseja usar rutas alternas lejos del tramo cerrado de la carrera Cuarta. Esta recomendación permanecerá vigente a lo largo de los días que dure la intervención y se mantendrá la comunicación sobre los avances de la demolición para que los ciudadanos tengan claridad sobre la reapertura de esta vía.

¿Por qué fue cerrada la carrera Cuarta en el sector de la Plaza de la 21 en Ibagué?

La carrera Cuarta fue cerrada entre las calles 19 y 20 debido a la demolición de las ruinas conocidas como la 19. Según Sergio Saavedra, director de Seguridad de Ibagué, el cierre es una medida preventiva para mantener la seguridad de quienes transitan por la zona mientras se usan máquinas pesadas, y se espera que permanezca restringida la circulación vehicular durante dos o tres días.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades de Ibagué para los conductores durante el cierre por demolición?

Las autoridades de Ibagué, representadas por la Dirección de Seguridad, recomendaron a los conductores evitar el tramo cerrado de la carrera Cuarta y utilizar rutas alternas mientras duren las labores de demolición. Además, anunciaron que están coordinando horarios y operativos de manejo del tráfico junto a la Policía y las autoridades de tránsito para disminuir las afectaciones a la movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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