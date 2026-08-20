Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá se vio afectada la mañana del jueves 20 de agosto de 2026 debido a varios siniestros viales reportados en diferentes puntos clave de la capital. De acuerdo con información oficial recogida por la Alcaldía de Bogotá, las localidades de Barrios Unidos, Puente Aranda y Los Mártires fueron escenario de accidentes de tránsito que impactaron el flujo vehicular y la operación del sistema de transporte público, especialmente en las rutas de TransMiZonales del sistema TransMilenio.

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El primer incidente fue registrado en Barrios Unidos, sobre la NQS con calle 90 en sentido sur a norte, donde dos motociclistas resultaron involucrados en un choque que obligó al cierre de un carril. Autoridades de tránsito y una ambulancia acudieron al sitio para atender la emergencia y coordinar la movilidad en la zona, según datos oficiales publicados la mañana de la jornada. Este accidente ocasionó retrasos y obligó a los conductores a transitar con precaución por ese sector, afectando el flujo habitual de vehículos.

Un segundo siniestro se presentó en Puente Aranda, exactamente en la intersección de la avenida Américas con carrera 58. En este incidente participaron un bus escolar y un camión, situación que llevó a las autoridades a asignar una unidad de tránsito para gestionar la emergencia y restablecer el orden en la vía. De acuerdo con los reportes, el tráfico en ese sector también se vio alterado.

El tercer accidente sucedió en Los Mártires, específicamente sobre la NQS con calle 18 en dirección sur a norte. En este caso, los protagonistas fueron un camión y un automóvil, y nuevamente fue necesaria la asignación de agentes de tránsito para atender la situación y evitar mayores complicaciones, según lo informado por las autoridades locales.

La presencia de estos tres accidentes en la mañana afectó no solo a los vehículos privados, sino que generó retrasos en la operación de las rutas TransMiZonales del sistema TransMilenio. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planificar sus desplazamientos anticipadamente, consultar los detalles de los obstáculos en las vías y transitar con precaución para evitar mayores contratiempos.

¿Qué rutas de TransMilenio resultaron afectadas por los accidentes viales en Bogotá hoy?

De acuerdo con el reporte oficial de la Alcaldía, los siniestros viales en las localidades de Barrios Unidos, Puente Aranda y Los Mártires provocaron retrasos en las rutas TransMiZonales de TransMilenio. La afectación principal se produjo en los puntos donde ocurrieron los accidentes, por lo que se recomienda a los usuarios revisar la información oficial para planificar sus desplazamientos.

¿Qué medidas toman las autoridades de tránsito en casos de accidentes en Bogotá?

Cuando ocurre un accidente de tránsito en Bogotá, como los reportados en NQS con calle 90, avenida Américas con carrera 58 y NQS con calle 18, las autoridades asignan unidades de tránsito y ambulancias para atender rápidamente la emergencia, asegurar el área y restituir la movilidad en la mayor brevedad posible, conforme a lo indicado en los reportes de la jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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