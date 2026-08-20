Por: El Espectador

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Una controversia se desató en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tras la difusión de un video de 48 segundos en el que la actual directora, María Carolina Restrepo, critica duramente un mural ubicado cerca de su despacho en la sede principal, en Bogotá. El registro audiovisual muestra a Restrepo manifestando rechazo ante algunos dibujos y frases presentes en el mural, cuestionando el contenido dirigido a niños. En el video se le escucha decir, en tono indignado: “Cómo usan a los niños. Esto es absolutamente abusivo. Un niño qué va a saber, dizque de resistencia chiquita. ¡Qué es eso! ¿Cómo pueden usarlos? Miserables. Cuando lo que tienen es que jugar”. Mientras pronuncia estas palabras, una persona enfoca con detenimiento la frase “Aquí estuvo recistencia (sic) chiquita” junto a una gráfica señalada por la funcionaria.

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El hecho provocó reacciones inmediatas dentro del ICBF y en redes sociales. La exdirectora de la entidad, Astrid Cáceres, fue una de las primeras en hacer pública su percepción sobre lo ocurrido. Según lo que expresó a través de sus plataformas digitales, la frase en el mural hacía referencia a un colectivo de niñas en Bogotá, conocido por impulsar la prevención de violencias contra la infancia mediante el arte. Cáceres contextualizó que, durante su gestión en 2023, las integrantes de este grupo visitaron la sede central durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Niña.

En declaraciones concedidas a dicho diario, Astrid Cáceres explicó que esa jornada fue concebida para reconocer el trabajo social de este colectivo y promover espacios culturales y de expresión para las niñas. Recordó que, como parte del evento, las menores participaron en una muestra cultural y dejaron el mensaje ahora polémico escrito en un mural con tiza. Este espacio, según ella, se integraba con una biblioteca y áreas de juego, pensadas para quienes visitan la sede o son hijos del personal. Así, la exdirectora sostiene que el mural era resultado de una intención pedagógica y social, ligada a la defensa de los derechos de la niñez y no, como insinuó la actual directora, una forma de manipulación.

¿Por qué surgió la polémica por el mural en el ICBF y qué significa ‘resistencia chiquita’?

La polémica empezó cuando la nueva directora del ICBF, María Carolina Restrepo, criticó ante las cámaras un mural donde se leía la frase “recistencia chiquita”. De acuerdo con la exdirectora Astrid Cáceres, el término se refiere a un colectivo de niñas que buscan prevenir la violencia a través del arte, y que esa frase fue escrita durante una jornada cultural en la sede de la entidad.

¿Cómo fue la participación del colectivo de niñas en el mural del ICBF?

Según lo explicado por Astrid Cáceres, en 2023 las niñas del colectivo participaron en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Niña, dejando mensajes en un mural con tiza como símbolo de reconocimiento y expresión artística, en un espacio también destinado a la recreación y lectura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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