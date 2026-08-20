Por: El Espectador

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Bogotá continúa enfrentándose a grandes retos en movilidad y, según la información disponible, se mantiene como una de las ciudades con más dificultades para circular en Latinoamérica. Esta situación se ha intensificado, debido a que varias obras de infraestructura se están ejecutando en los principales corredores viales de la ciudad, lo que ha obligado a miles de ciudadanos a buscar alternativas para llegar a tiempo a sus destinos. Tener información actualizada sobre el estado de las vías, la operación de sistemas de transporte masivo como Transmilenio y las restricciones de circulación es clave para planificar cualquier recorrido en la capital.

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Para este 20 de agosto, la administración de Bogotá mantiene vigente la medida de pico y placa. De acuerdo con la información difundida, este viernes la restricción aplica para los vehículos cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5. La restricción está activa desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, por lo que quienes planeen desplazarse en automóvil particular deben programarse con suficiente anticipación. Así mismo, la medida es aplicable a los taxis cuyas placas terminan en 3 y 4. El cumplimiento de esta restricción no solo busca reducir la congestión, sino también mitigar el impacto de las obras en marcha y mejorar la movilidad general.

De manera paralela a las restricciones, en la Autopista Sur se registró un accidente vial que involucra a un bus y un automóvil. El siniestro ocurrió en la intersección de la Autopista Sur con la carrera 61A, en la localidad de Kennedy, en sentido occidente-oriente. La Secretaría de Tránsito asignó una unidad para atender la emergencia y garantizar la seguridad en el sector. A raíz de este incidente, las autoridades recomendaron a los conductores transitar con máxima precaución y considerar rutas alternas hasta que la movilidad sea restablecida completamente en la zona afectada.

En días como este, contar con información actualizada sobre las restricciones, los cierres y la operación de los corredores viales resulta fundamental para evitar contratiempos en Bogotá, una ciudad donde la movilidad representa un desafío cotidiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pico y placa para hoy en Bogotá?

Este 20 de agosto, la medida de pico y placa en Bogotá restringe la circulación de vehículos cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Además, los taxis con placa terminada en 3 y 4 también deben abstenerse de circular durante el horario señalado.

¿Qué rutas alternas se pueden tomar tras el accidente en Autopista Sur?

Tras el accidente reportado entre un bus y un automóvil en la Autopista Sur con carrera 61A, las autoridades recomendaron conducir con precaución y considerar rutas alternas mientras se normaliza la movilidad. No obstante, en el informe no se especifican rutas alternativas por nombre, por lo que se aconseja a los ciudadanos estar atentos a los reportes en tiempo real.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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