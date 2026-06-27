Un nuevo temblor fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) durante la madrugada de este viernes 27 de junio. De acuerdo con el boletín oficial, el sismo tuvo una magnitud de 3,1 y se registró en aguas del océano Pacífico, sin que hasta el momento se reporten afectaciones o emergencias asociadas al evento.

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Según la información entregada por la entidad, el temblor ocurrió a las 00:12 a. m., con una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Este tipo de eventos suele sentirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, aunque su percepción también depende de factores como la distancia y las condiciones del terreno.

Por ahora, las autoridades descartan personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el movimiento sísmico. El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país y actualiza sus reportes cuando se presentan nuevos eventos.

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Cómo reportar un temblor en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) invita a las personas que hayan sentido un sismo a informar su experiencia a través de una plataforma que permite recopilar datos sobre la percepción del movimiento en diferentes regiones del país.

Para hacer el reporte, los ciudadanos deben ingresar al sitio web de Sismo Sentido y responder un breve formulario en el que se consulta la ubicación desde donde se percibió el temblor, qué tan fuerte se sintió y si se evidenciaron efectos como la caída de objetos o daños en estructuras. Esta información complementa los registros instrumentales y ayuda a los especialistas a evaluar la intensidad del evento.

El SGC recuerda que estos reportes ciudadanos son fundamentales para mejorar el monitoreo de la actividad sísmica en Colombia y recomienda consultar únicamente los canales oficiales para conocer los boletines y actualizaciones sobre cada movimiento telúrico.

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