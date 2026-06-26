La reunión entre el presidente electo Iván Cepeda y el mandatario Gustavo Petro en la Casa de Nariño dejó una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Reproche (hasta con madrazo) de ‘influenciador’ petrista a Cepeda: “Usted nos escupió en la cara”)

Mientras ambos se asomaban a una de las ventanas del Palacio Presidencial, un grupo de personas que permanecía en la calle les preguntó quién lideraría la oposición cuando se concrete el cambio de gobierno.

Ante el interrogante, Cepeda no respondió con palabras. En cambio, hizo una seña con las manos apuntando hacia Petro, dando a entender que será el actual jefe de Estado quien asuma ese papel una vez deje la Presidencia. Instantes después, el propio mandatario confirmó esa interpretación.

Lee También

“Sí, voy a ser el jefe de la oposición”, respondió Gustavo Petro, despejando las dudas que surgieron tras el gesto del presidente electo y dejando claro cuál será su rol político después de finalizar su mandato.

#VideoBlu ¿Quién será el jefe de la oposición? Iván Cepeda define que será el saliente presidente Gustavo Petro en una reunión en la Casa de Nariño. pic.twitter.com/dS8z5TGL7O — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 26, 2026

El gesto de Iván Cepeda que llamó la atención desde una ventana de la Casa de Nariño

El momento ocurrió al término del encuentro que sostuvieron ambos dirigentes en la Casa de Nariño, como parte del proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la administración entrante. Al acercarse a una de las ventanas, fueron abordados a gritos por personas que estaban en el exterior del edificio.

Cuando escuchó la pregunta sobre quién encabezaría la oposición, Iván Cepeda levantó ambas manos y señaló a Gustavo Petro, sin pronunciar palabra. La escena quedó registrada en video y, segundos después, el mandatario tomó la palabra para confirmar que será él quien ejercerá ese liderazgo durante el próximo gobierno.

El intercambio se difundió ampliamente en redes sociales, donde usuarios destacaron tanto el gesto de Cepeda como la respuesta de Petro, ocurridos en medio de uno de los primeros encuentros públicos entre ambos tras las elecciones presidenciales.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.