Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La situación actual del Teatro Tolima en Ibagué ha desatado una fuerte controversia en torno a las intervenciones realizadas para su preservación como patrimonio cultural. Luego de que las intensas lluvias del 2 de octubre provocaran inundaciones durante una ceremonia de graduación, quedó en evidencia que las obras previas en la infraestructura no habrían sido suficientes, pues el público debió ser evacuado y crecieron los cuestionamientos sobre el destino de los recursos públicos invertidos en el teatro, según detalló El Nuevo Día.

Sigue a PULZO en Discover

La gobernadora Adriana Magali Matiz reaccionó a los señalamientos y subrayó la necesidad de trabajar unidos para proteger este bien cultural, e insistió en que el teatro debe evitar convertirse en foco de divisiones entre los tolimenses. No obstante, la polémica se intensificó cuando salieron a la luz los detalles del contrato 2779, suscrito en 2025 entre la Gobernación y la Fundación Escuela Taller de Boyacá. Este acuerdo, por un valor de 570 millones de pesos, tenía como objetivo ejecutar obras específicas en el teatro. De acuerdo con información publicada por El Nuevo Día, la intervención incluyó labores en la cubierta del edificio y mejoras en el sistema de tramoya, es decir, el mecanismo utilizado para mover decorados y equipos en el escenario. Sin embargo, las filtraciones tras la lluvia llevaron a muchos a preguntarse sobre la calidad y alcance real de las intervenciones.

El concejal Camilo Acevedo elevó una solicitud formal a la Contraloría Departamental para que se realice una auditoría especial sobre el contrato. Su petición busca analizar la ejecución del dinero invertido, la supervisión de las obras y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el documento contractual. Según el secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, el desglose de los recursos indica que 216 millones se invirtieron en la tramoya, 186 millones en la cubierta y 167 millones en mano de obra, sumando 569 millones, cantidad que aún deja una leve diferencia frente al total asignado.

Sobre la causa de las recientes filtraciones, Castro explicó que la acumulación de residuos y la presencia de palomas habrían obstruido los desagües, lo que facilitó el ingreso de agua al recinto durante el aguacero. Ante los retos detectados, la Gobernación anunció una nueva intervención cercana a los 400 millones de pesos, reavivando las preguntas sobre la idoneidad de las reparaciones previas y la necesidad de acciones más contundentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto se invirtió en la intervención del Teatro Tolima y cómo se distribuyeron los recursos?

De acuerdo con lo expuesto en el debate y citado por El Nuevo Día, la inversión realizada mediante el contrato 2779 alcanzó los 570 millones de pesos. Según el secretario Alexander Castro, la distribución fue la siguiente: 216 millones para el sistema de tramoya, 186 millones en la reparación de la cubierta y 167 millones destinados a mano de obra. Esta suma totaliza 569 millones, por lo que se requiere la revisión de los documentos contractuales para aclarar la diferencia de un millón de pesos respecto al valor oficial del contrato.

¿Qué problemas llevaron a la filtración de agua en el Teatro Tolima tras las recientes lluvias?

El secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, señaló que la filtración de agua registrada durante la ceremonia se debió a la acumulación de residuos y la presencia de palomas, que obstruyeron los canales y bajantes responsables de evacuar el agua de lluvia del teatro. Se hallaron elementos como plumas, paja y excrementos, los cuales, según la revisión de la administración departamental y citada en El Nuevo Día, dificultaron el drenaje adecuado de las aguas durante el fuerte aguacero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.