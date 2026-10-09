Por: CENET

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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en respuesta a la situación que afrontan los productores arroceros de Casanare debido a las inundaciones de este año, envió una carta a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) solicitando su colaboración para el reperfilamiento de los créditos agropecuarios en la región. Esta gestión busca asegurar que los proyectos productivos en curso y las siembras planeadas para 2027 no se interrumpan por dificultades financieras derivadas de las afectaciones climáticas.

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De acuerdo con la información oficial citada, la cartera agropecuaria total de Casanare supera los $1,17 billones, con el sector arrocero representando $538.510 millones distribuidos en 2.095 operaciones a través de nueve entidades financieras. El analista Indalecio Dangond señaló que “el saldo de los arroceros proviene de esas operaciones, en las que Davivienda, Bancolombia, BBVA y el Banco Agrario concentran el 86,9 % de la cartera”. Estas cifras evidencian la concentración de la deuda en unos pocos actores financieros, lo que implica que su apoyo podría ser crucial en la implementación de alivios o renegociaciones para los productores afectados.

Entre las medidas solicitadas por el Ministerio a la banca están el otorgamiento de periodos de gracia tanto para el capital como para los intereses, la reprogramación de las cuotas de los créditos vigentes, la suspensión temporal de los intereses de mora durante la negociación y el llamado a no iniciar procesos ejecutivos ni aplicar medidas cautelares mientras se define la reestructuración de las deudas del sector. Este conjunto de peticiones apunta a brindar un respiro financiero a los productores, facilitando que mantengan su actividad sin temor a sanciones crediticias u obstáculos legales.

El Ministerio recordó el papel clave de Casanare, catalogado como el principal productor de arroz del país con más de 177.000 hectáreas mecanizadas en el primer semestre de 2026, aunque las inundaciones han reducido esa área en un 18 % generando pérdidas que se acercan a los $1.264 millones, perjudicando principalmente a los pequeños productores. Además, la cartera agropecuaria está distribuida entre seis intermediarios que manejan el 96,6 % del saldo total, destacándose el Banco Agrario por el mayor número de operaciones y Davivienda por el mayor saldo en el sector arrocero. El Ministerio insistió en que la cooperación del sistema financiero es decisiva para evitar que los productores vean deteriorada su calificación crediticia y para que logren seguir accediendo a financiamiento en el próximo ciclo productivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectan las inundaciones a la producción de arroz en Casanare?

De acuerdo con datos oficiales citados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las inundaciones de este año provocaron una reducción del 18 % en el área mecanizada de arroz en Casanare, dejando pérdidas que rondan los $1.264 millones. Los más afectados fueron los pequeños productores, quienes enfrentan ahora mayores dificultades para mantener su actividad por el impacto en sus cultivos y la consiguiente afectación financiera.

¿Qué significa reperfilamiento de créditos para los productores arroceros?

El reperfilamiento de créditos implica modificar las condiciones originales de los préstamos, otorgando a los productores facilidades como periodos de gracia, reprogramación de cuotas y suspensión de intereses de mora, según lo solicitado por el Ministerio de Agricultura a Asobancaria. Así, los arroceros pueden reorganizar sus obligaciones de pago sin incurrir en sanciones crediticias, protegiendo su acceso a nuevos financiamientos y posibilitando la continuidad de sus proyectos productivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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