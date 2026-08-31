Por: El Espectador

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Stéphanie Lavaux fue elegida como nueva rectora de la Universidad del Rosario para el periodo 2026-2030, una decisión tomada por el Colegio Elector de la institución después de una votación que culminó con 15 votos a favor y cuatro en contra, según comunicó oficialmente la universidad. Esta elección representa un importante cambio en la dirección de una de las universidades más emblemáticas del país, y la trayectoria de Lavaux respalda la decisión de las directivas.

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Lavaux, originaria de Toulouse, Francia, es politóloga y doctora en Ciencia Política e Innovación Educativa. Durante más de dos décadas, ha ejercido como profesora de carrera en la Universidad del Rosario, desempeñando funciones de liderazgo académico tales como directora de investigación, decana de la Escuela de Ciencias Humanas y vicerrectora académica. Sumado a su experiencia en la Universidad del Rosario, también ha tenido roles relevantes en otras instituciones: fue Vicerrectora General Académica y de Asuntos Estudiantiles en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, conocida por sus siglas UNIMINUTO. Además, participa en organismos internacionales como la Junta Directiva de la Alianza Francesa de Bogotá y el Instituto de la Francofonía para la Gobernanza Universitaria de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF).

La propuesta central de Lavaux, de acuerdo con la Universidad del Rosario, se enfoca en "utilizar la innovación y la tecnología para ampliar, y no para reemplazar, el sentido humano de la educación". Esta visión fue destacada durante la presentación de su plan de trabajo ante el Colegio Elector, reflejando su postura sobre el futuro de la educación superior y el papel de la tecnología en la formación estudiantil.

En su primer discurso como rectora electa, Lavaux subrayó la responsabilidad que asume, declarando: "Asumo esta confianza como lo que es: un mandato de servicio. Desde hoy me pongo entera al servicio de esta casa, y no sola. Con esta elección ganaron dos. Habrá un equipo grande y mucho mejor que la misma rectora, pero desde ahora les digo que somos rectora y síndico al mando de esta institución".

La contienda por la rectoría incluyó a Miguel Diago como finalista, quien es administrador de empresas y cuenta con especialización en Finanzas de la Universidad EAFIT, así como un MBA del Instituto Tecnológico de Monterrey. Lavaux extendió su agradecimiento a Diago por el proceso vivido.

¿Quién es Stéphanie Lavaux, la nueva rectora de la Universidad del Rosario?

Stéphanie Lavaux es una politóloga y doctora en Ciencia Política e Innovación Educativa, nacida en Toulouse, Francia. Ha trabajado durante más de 20 años en la Universidad del Rosario en diversos cargos académicos y administrativos. También se ha desempeñado en otros espacios como UNIMINUTO y organismos internacionales vinculados a la educación universitaria.

¿Cuál es la visión de Stéphanie Lavaux para la Universidad del Rosario en el periodo 2026-2030?

La propuesta de Lavaux, según informó la Universidad del Rosario, se enfoca en utilizar la innovación y la tecnología como herramientas para ampliar el sentido humano de la educación, sin sustituirlo. Esto implica buscar maneras en que los avances tecnológicos complementen y fortalezcan la formación integral de los estudiantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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