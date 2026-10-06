Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La sequía está golpeando con fuerza a los campesinos de San Luis, Tolima, donde la situación del ganado es alarmante y se evidencia en imágenes compartidas por los mismos habitantes. Según reportes de la comunidad, los animales se encuentran en estado crítico: debilitados, con signos de deshidratación y algunos tendidos en el suelo sin energía para levantarse. Los campesinos han hecho todo lo posible para hidratarlos, utilizando los recursos disponibles en medio de la escasez de agua. El panorama se agrava por la sequedad de los terrenos, con pastos quemados y escasez tanto de alimento como de agua, lo que afecta directamente la supervivencia del hato ganadero.

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La preocupación de los productores crece ante la falta de soluciones efectivas, sobre todo cuando recuerdan los anuncios realizados desde el Gobierno Nacional para atender emergencias en la región. Según información reportada en visitas oficiales, el 27 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella anunció una serie de ayudas: 5.000 toneladas de heno, otras 5.000 toneladas de tamo de arroz, $7.000 millones en recursos para proyectos productivos y $2.000 millones destinados a la compra de 80.000 pacas de alimento para ganado, medidas orientadas a apoyar a los miles de productores y a los 163.000 animales que el Gobierno identificó como en riesgo por falta de agua y comida.

En ese contexto, se anunció también la creación de un fondo mixto para la recuperación del Tolima, con la participación de recursos públicos, privados y de cooperación internacional. Además, la gobernadora Adriana Magali Matiz solicitó incluir al Tolima en el Fondo Milagro, para buscar recursos adicionales que ayuden al sector agropecuario golpeado por la emergencia. Sin embargo, según indican los habitantes, desconocen el destino de estos programas, y aseguran que las necesidades persisten en su zona.

Por parte del Ministerio de Agricultura se comunicó la estrategia llamada “Combo Milagro del riego”, que consiste en dotar a los productores de sistemas de abastecimiento de agua —pozos profundos, bombas sumergibles, paneles solares y mangueras—, capaces de irrigar entre dos y cuatro hectáreas de pasto y facilitar la producción de heno durante los periodos más secos. Aunque el Ministerio anunció su implementación en Tolima, los campesinos de San Luis sostienen que la crisis del agua y alimentos continúa sin respuesta concreta en su región.

Los productores hacen un llamado para que las ayudas se materialicen realmente en el campo. Más allá de la pérdida de masa y peso en el ganado, advierten que la muerte de los animales conlleva grandes pérdidas económicas y afecta su continuidad productiva. Piden que se verifique si las ayudas del Gobierno Nacional han llegado a la zona y exigen intervención urgente de las autoridades para enfrentar esta crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las ayudas del Gobierno Nacional para los campesinos de San Luis, Tolima?

El Gobierno Nacional anunció paquetes de ayuda, incluidos toneladas de heno y alimento, recursos económicos y la implementación del “Combo Milagro del riego”. Sin embargo, habitantes de San Luis señalan que, pese a los anuncios, las necesidades del campo siguen sin resolverse y esperan que las ayudas prometidas lleguen efectivamente a la región.

¿En qué consiste el 'Combo Milagro del riego' anunciado por el Ministerio de Agricultura?

El “Combo Milagro del riego” es una estrategia del Ministerio de Agricultura para dotar a los productores de sistemas de abastecimiento de agua, como pozos profundos, bombas, paneles solares y mangueras, diseñados para irrigar cultivos y garantizar alimento para los animales durante épocas de sequía, especialmente en zonas afectadas por fenómenos climáticos como El Niño.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.