Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La separación entre Javier Matta, quien ostenta el título de Rey Vallenato 2023, y la excongresista Ingrid Aguirre, ha escalado más allá de lo sentimental, hasta convertirse en una contienda judicial y mediática. El núcleo de este conflicto gira en torno a una disputa por 500 millones de pesos y mutuas acusaciones sobre manejo de información privada, lo cual ha provocado versiones opuestas tras el rompimiento de la pareja.

Sigue a PULZO en Discover

Matta, en declaraciones ofrecidas a Entérate en Línea, sostuvo que gestionó un préstamo de 500 millones de pesos con apoyo de conocidos para respaldar el proyecto político de Aguirre mientras mantenían una relación sentimental. Según relató, esta obligación debía ser asumida y pagada por la excongresista, pero tras la separación empezaron los desacuerdos por dicho compromiso. El acordeonero señaló que intentó encontrar una salida al conflicto a través de mecanismos de conciliación y asegura contar con conversaciones y documentos que, a su parecer, prueban que Aguirre pagó algunas cuotas de intereses. Igualmente, Matta rechazó versiones que responsabilizaban una supuesta infidelidad como motivo del final de la relación, según comunicó el mismo medio del Magdalena.

La versión de la excongresista es completamente diferente. En diálogo con Entérate en Línea, Ingrid Aguirre reconoció que Matta contribuyó económicamente durante su relación, pero negó tajantemente la existencia de un préstamo, asegurando que fueron ayudas y gastos propios de una pareja con proyectos en común. Por esta razón, rechaza que el acordeonero presente esos aportes como una deuda formal de 500 millones de pesos.

No solo el tema económico se ha vuelto motivo de disputa. Matta recurrió a la justicia mediante una acción de tutela para buscar la protección de derechos fundamentales como la intimidad, la propia imagen, la honra, el buen nombre y la dignidad humana. Señaló su preocupación porque Aguirre habría tenido acceso a material privado, incluyendo fotografías, videos, conversaciones y la supuesta ‘clonación’ de su teléfono celular. Sin embargo, el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta, en determinación del 31 de agosto de 2026, declaró improcedente la tutela, al no hallar pruebas técnicas ni riesgo inminente de divulgación. Tras la decisión, Aguirre publicó el fallo en redes sociales defendiendo su posición y afirmando que la justicia le dio la razón.

Este fallo judicial marca un primer desenlace en el enfrentamiento mediático y jurídico, aunque todavía queda pendiente la definición sobre el reclamo de los 500 millones de pesos y otras denuncias. Las autoridades competentes deberán resolverlo, según las pruebas y procedimientos de ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Javier Matta reclama 500 millones de pesos a Ingrid Aguirre tras su ruptura?

Javier Matta argumenta, de acuerdo con Entérate en Línea, que ese monto corresponde a un préstamo gestionado durante su relación para apoyar el proyecto político de Ingrid Aguirre. Según su versión, existía la obligación de asumir y pagar esa deuda, tema que fue fuente de conflicto tras la separación. Aguirre, sin embargo, niega que se trate de un préstamo, afirmando que fueron aportes propios de la convivencia en pareja.

¿Qué significa la decisión judicial sobre la tutela de Javier Matta contra Ingrid Aguirre?

La decisión del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta declaró improcedente la tutela interpuesta por Matta, al no encontrar pruebas técnicas sobre la supuesta tenencia de material íntimo por parte de Aguirre ni una amenaza real de divulgación. Esta determinación solo resuelve esa solicitud puntual de protección de derechos y no determina la validez de otros reclamos económicos o jurídicos entre las partes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.