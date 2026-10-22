Por: El Espectador

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes respondió a la tutela admitida por el Juzgado 24 de Familia que cuestiona el retiro de varias piezas de las salas del Museo Nacional de Colombia, hecho que tuvo lugar el 15 de octubre. Según información publicada por El Espectador, la entidad aclaró que no se trató de la remoción de 30 piezas, como había sido señalado en algunos relatos, sino de 22 piezas patrimoniales. Sin embargo, el listado oficial de los objetos retirados desglosa un total de 63 elementos, de los cuales únicamente 22 son considerados patrimoniales, mientras el resto corresponde a facsímiles, objetos de apoyo y comodatos, categorías distintas a piezas originales de valor patrimonial.

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El Ministerio detalló, de acuerdo con la respuesta divulgada por El Espectador, que se realizó el retiro de algunas piezas en cumplimiento de una orden presidencial y que la intervención afectó cinco de las 17 salas existentes en el museo. No se emprendió la clausura de ninguna sala, sino la des fijación —término usado para el retiro de piezas exhibidas— en las salas denominadas Memoria y Nación, Hacer Sociedad, Tierra como Recurso, Ser y Hacer, y Fuerza, Fe y Sustancia. El documento enviado por el ministerio incluyó el detalle de las piezas retiradas de cada espacio, resaltando la transparencia en el proceso.

La cartera insistió en que el retiro de las 22 piezas patrimoniales se hizo respetando los protocolos de conservación y protección. Según su declaración, ninguna obra fue expuesta a riesgos, y todo el procedimiento respetó las normas existentes para resguardar tanto la integridad física de las piezas como los derechos de las personas afectadas por la medida. Actualmente, indicaron, las obras desmontadas permanecen en reservas del museo bajo condiciones adecuadas de almacenamiento, custodia y preservación, tal como exigen los procedimientos técnicos y administrativos institucionales.

Entre las piezas retiradas de las distintas salas están obras como "Los interrogantes" de Carlos Granada Arango, "La paloma" de Aníbal Gil Villa, "Minería" de Antonio Caro, y "Muerte a la muerte" de Pedro Alcántara Herrán Martínez. También se enumeraron objetos históricos y documentos como el "Bolígrafo con el que se firmó el primer Acuerdo de Paz con las FARC" y materiales relacionados con movimientos sociales y culturales. Este manejo de información y el inventario detallado, brindado por el propio ministerio y citado por El Espectador, ofrece contexto sobre las decisiones tomadas y le permite al público conocer la realidad detrás del retiro de las piezas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron retiradas las piezas patrimoniales del Museo Nacional de Colombia?

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes informó que la remoción de piezas se efectuó por orden presidencial y se hizo en solo cinco salas de las 17 que tiene el museo. Según explicó el ministerio en información citada por El Espectador, este procedimiento respetó todos los protocolos de conservación y almacenamiento, descartando que se haya tratado de un cierre de salas o la exposición de las obras a riesgos o daños.

¿Cuáles fueron las principales obras y objetos retirados de las salas del Museo Nacional de Colombia?

De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, entre las obras y objetos retirados figuran piezas patrimoniales como "Los interrogantes" de Carlos Granada Arango y "Minería" de Antonio Caro, así como artículos históricos y documentos, entre ellos el "Bolígrafo con el que se firmó el primer Acuerdo de Paz con las FARC". El retiro incluyó un total de 22 obras patrimoniales además de facsímiles y objetos de apoyo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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