Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La movilidad de carrotanques encargados del transporte de combustible hacia el sur del Tolima fue restringida debido a una determinación tomada por la Gobernación del Tolima. Esta medida tiene como objetivo dificultar y reducir el abastecimiento de insumos para maquinaria pesada empleada en actividades de minería ilegal, según lo difundido por la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima. El territorio afectado incluye el corredor vial que atraviesa los municipios de Coyaima, Ataco y Planadas, zonas identificadas por su vulnerabilidad frente a la explotación ilegal de recursos naturales.

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La implementación de la restricción se formalizó mediante la Resolución 1820 de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, la cual establece un horario específico en el que los carrotanques pueden circular: lunes, miércoles y viernes, entre 8:00 de la mañana y 5:00 de la tarde. El propósito de establecer estos días y franjas horarias, de acuerdo con las autoridades del departamento, es asegurar el suministro legal de combustible en las cabeceras municipales sin descuidar el rigor en el control institucional. De esta manera, se busca mantener un equilibrio entre el abastecimiento legítimo y la lucha contra actividades ilícitas.

Mario Alberto Tovar Lucuara, secretario de Tránsito del Tolima, explicó que la decisión fue motivada por un notorio y "desproporcionado" incremento en la comercialización de hidrocarburos destinados a maquinaria amarilla, término que se emplea para referirse a equipos pesados utilizados frecuentemente en la extracción minera ilegal. Según este funcionario, el crecimiento de la venta de combustible para este tipo de actividades hizo imprescindible adoptar medidas que limitaran su transporte por la región.

Adicionalmente, para hacer más efectiva la restricción, la estrategia comprende la coordinación con las plantas de abastecimiento de Gualanday y Neiva. Estas instalaciones recibieron la instrucción de limitar la entrega de combustible a los carrotanques los días en los que no están autorizados a circular por el mencionado corredor vial. Así, la administración departamental aspira a fortalecer las acciones orientadas a la seguridad y protección ambiental, subrayando los daños provocados por la minería ilegal sobre las fuentes hídricas, la biodiversidad y las comunidades que habitan en el sur del Tolima, quienes padecen las afectaciones derivadas del empleo de sustancias contaminantes y la explotación no autorizada de los recursos.

¿Qué impacto tiene la restricción de carrotanques en la minería ilegal del sur del Tolima?

La limitación en el tránsito de carrotanques dificulta el abastecimiento de combustible para maquinaria pesada utilizada en explotaciones mineras ilegales, restringiendo así parte de la logística que hace posible estas actividades no autorizadas. La medida, impulsada por la Gobernación del Tolima y documentada por la Secretaría de Tránsito y Transporte del departamento, contribuye a controlar la compra y movilización de hidrocarburos en zonas altamente afectadas por la minería ilegal.

¿Qué significa ‘maquinaria amarilla’ y por qué se vincula a la minería ilegal?

‘Maquinaria amarilla’ es un término empleado para describir los equipos de construcción y excavación, como retroexcavadoras y volquetas, que poseen gran capacidad de transformación del terreno. Estos equipos suelen utilizarse en minería ilegal porque permiten remover grandes volúmenes de tierra y acceder a minerales de forma rápida, pero causan severos impactos ambientales y sociales cuando se emplean sin permisos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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