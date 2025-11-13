Durante la audiencia en la que se definió la medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez, acusado de participar en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, la jueza del caso hizo fuertes declaraciones sobre la actitud del procesado, señalando su falta total de remordimiento ante la gravedad de los hechos.

Sigue a PULZO en Discover

“Juan Carlos no ha tenido la más mínima muestra de arrepentimiento o dolor. No he visto en un solo instante que diga: ‘Yo no lo quería matar, yo solo le quería pegar’”, manifestó la togada durante la diligencia judicial, evidenciando la frialdad con la que el hombre ha afrontado el proceso.

(Lea también: Se conoce cuál fue la foto que Ricardo González mostró al jefe después de golpear a Jaime E. Moreno)

La funcionaria judicial calificó el ataque como un acto de extrema violencia, destacando la brutalidad con la que fue golpeado el joven de 20 años durante la madrugada del 31 de octubre, en hechos que quedaron registrados en varios videos.

Lee También

“Se trató de una agresión desmedida, una agresión colectiva, una agresión brutal”, puntualizó la jueza, quien aseguró que las pruebas son contundentes y demuestran que el ataque de Suárez fue cruel e inhumano, aun si no hubo una intención inicial de asesinar.

En medio de su intervención, la togada también se refirió a los resultados forenses de la víctima, subrayando la magnitud de los golpes que recibió Jaime Esteban Moreno.

“Realmente, en pocas ocasiones he visto una necropsia con esa cantidad de golpes, sobre todo propinados en partes vitales”, agregó con evidente indignación.

La jueza consideró que el comportamiento del acusado refleja un “desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia”, razón por la cual ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

(Vea también: Aparecen nuevos videos del linchamiento de conductor en Bogotá; al menos 30 personas lo atacaron)

Pese a las pruebas —entre ellas videos, testimonios y su captura en flagrancia—, Suárez no ha aceptado los cargos por homicidio.

En paralelo, las autoridades judiciales continúan la audiencia contra Ricardo González, el segundo implicado en el caso, quien también aparece en las grabaciones atacando por la espalda a la víctima.

El asesinato de Jaime Esteban Moreno ha conmocionado al país, no solo por la brutalidad con la que fue cometido, sino por la aparente indiferencia de los agresores ante la pérdida de una vida que, según la jueza, “fue arrebatada con violencia despiadada y sin razón alguna”.

Parapsicólogo Edwin Ocampo habló del caso Colmenares y reveló qué va a pasar

En Bajo Sospecha el parapsicólogo Edwin Ocampo habló sobre el caso de Colmenares. Detalló qué va a pasar con el proceso judicial, si Laura Moreno y Jessy Quintero sienten culpa y si Luis Andrés ya descansa en paz.