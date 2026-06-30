El presidente Gustavo Petro volvió a demostrar que no está dispuesto a dar tregua ni siquiera en los momentos de más absoluto respeto y solemnidad. A través de sus redes sociales, el mandatario saliente confirmó el fallecimiento del histórico defensor de derechos humanos y actual embajador de Colombia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Gustavo Gallón. Sin embargo, lo que debió ser un sentido homenaje póstumo a la trayectoria de un aliado, terminó convertido en una nueva tribuna de ataque político, teorías conspirativas y resentimiento electoral.

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En su mensaje, Petro reveló detalles de la muerte de Gallón, explicando que el diplomático fue desconectado en territorio europeo bajo el amparo de las normativas de salud suizas. No obstante, el jefe de Estado cruzó una línea delicada al asegurar, sin filtros ni diplomacia, que la salud del activista se quebrantó de forma irreversible por culpa del resultado de las pasadas elecciones presidenciales, sugiriendo de manera insólita que Gallón “no pudo resistir” ver ganar a la derecha.

Detrás de las palabras de despedida, Petro aprovechó para camuflar su narrativa de desconocimiento al gobierno entrante, tildando de manera indirecta a Abelardo De La Espriella de ser un supuesto “cómplice” de las peores épocas de violencia en Colombia y reviviendo el discurso de la “intervención extranjera” en las urnas:

Ha muerto Gustavo Gallón, héroe de la defensa de los derechos humanos de Colombia. Lo conocí luchando y su inteligencia se puso a la orden de las comunidades masacradas y perseguidas. Cuando llegué al gobierno, lo nombré como embajador de Colombia ante la Comisión de Derechos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 30, 2026

Para la opinión pública y los sectores de oposición, esta afirmación es vista como una manipulación baja del dolor familiar y del fallecimiento de un funcionario público, usándolo como un escudo argumentativo para justificar su derrota política y mantener encendida la polarización en el país.

El pronunciamiento del mandatario saliente dejó varios puntos candentes que prometen encender el debate político en las próximas horas:

Elemento del Mensaje Declaración de Gustavo Petro Análisis Crítico / Contexto Causa del deceso Afirma que Gallón fue desconectado de acuerdo a las estrictas normas médicas de Suiza. Revela un procedimiento médico legal en el exterior, pero lo vincula emocionalmente a una supuesta “tusa” política. Ataque a De La Espriella Lo señala de ser un “cómplice” de las violaciones de derechos humanos del pasado. Lanza una acusación penal y moral gravísima contra el presidente electo sin presentar un solo soporte judicial. Sombra sobre las urnas Insiste en que el nuevo gobierno se impuso gracias a una supuesta “ayuda extranjera”. Mantiene el libreto de la ilegitimidad electoral para restarle peso al triunfo de la oposición. Homenaje de Estado Anunció que Gallón será velado en la emblemática Casa de San Carlos en Bogotá. Dispuso de una sede oficial del Estado para los actos fúnebres, exigiendo un homenaje masivo por parte del “pueblo colombiano”.

Para cerrar su polémica publicación, el jefe de Estado se despidió de quien consideraba un amigo cercano y un baluarte de su gestión internacional con la frase en latín “Ad Astra” (Hacia las estrellas). Se espera que en las próximas horas el equipo de empalme del presidente electo o el propio De La Espriella se pronuncien ante los señalamientos de Petro, que empañaron por completo las notas luctuosas de la Cancillería.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.