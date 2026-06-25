La Procuraduría abrió una indagación previa contra el exministro de Defensa Iván Velásquez y el exalto comisionado para la Paz Danilo Rueda por un episodio relacionado con la política de ‘paz total’. El organismo disciplinario también incluyó en la actuación al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y al exjefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía.

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La Procuraduría busca establecer si existieron posibles irregularidades durante los acercamientos del Gobierno con el Clan del Golfo, luego de la filtración de unos audios divulgados por Noticias Caracol que, según el ente de control, contienen elementos que deben ser revisados para determinar hechos, conductas y eventuales responsables.

Procuraduría revisa audios y posibles compromisos con el Clan del Golfo

En el auto de apertura la Procuraduría señaló que era “procedente el inicio de una indagación previa con el fin de identificar los hechos, conductas y posibles responsables de las acciones que reporta Noticias Caracol y que, a priori, se advierten como relevantes para el derecho disciplinario”.

El documento también indicó: “En tanto el informe que da origen a la actuación identifica a los señores Iván Velásquez Gómez, Iván Danilo Rueda, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía, en sus calidades de ministro de defensa nacional, comisionado de paz, director y subdirector nacional de inteligencia, respectivamente, como posibles responsables de los hechos denunciados”.

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La investigación busca establecer si desde el Gobierno se habrían planteado beneficios o compromisos que pudieran favorecer al grupo criminal dentro del proceso de negociación. La Procuraduría mencionó que dentro de las conversaciones conocidas se habrían hablado temas como un cese al fuego unilateral, movimientos de tropas, cambios en operaciones de inteligencia y acciones contra integrantes de la Fuerza Pública que no acataran ciertas instrucciones.

Qué dicen los audios revelados por Noticias Caracol

Cabe mencionar que el origen de la indagación está en unas grabaciones divulgadas por Noticias Caracol, en las que presuntamente aparece Danilo Rueda hablando sobre posibles acuerdos durante los acercamientos con el Clan del Golfo.

Según el medio citado, el material mostraría al entonces alto comisionado para la Paz mencionando compromisos que incluirían frenar operaciones militares contra esa organización, limitar bombardeos, revisar la política de extradición de sus integrantes y adelantar cambios dentro de la Fuerza Pública.

🔴 Este es el oficio con el que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la DNI, Jorge Lemus, y el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. La actuación se da tras la revelación de los… pic.twitter.com/u7ZqgoktXp — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 25, 2026

El medio también señaló que las grabaciones conocidas plantearon dudas sobre si algunos movimientos en la cúpula de las fuerzas militares y la Policía, que en su momento fueron explicados como parte de una lucha contra la corrupción, pudieron estar relacionados con los acercamientos con el Clan del Golfo.

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