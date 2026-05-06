La aerolínea española Plus Ultra anunció la suspensión temporal de sus vuelos hacia y desde Colombia a partir del 2 de junio de 2026, una decisión que tomó por sorpresa a pasajeros y agencias de viaje.

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De acuerdo con El Tiempo, la compañía explicó que la medida responde a un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente, que ha elevado de forma considerable el costo del combustible de aviación. Según la aerolínea, este insumo incluso se ha duplicado en pocas semanas en algunos mercados, lo que ha presionado la operación de varias rutas.

Además del aumento en los costos del combustible, la aerolínea también enfrenta condiciones específicas en Colombia que han afectado la rentabilidad de la ruta. Entre ellas están los precios del combustible más altos frente a otros países de la región, la carga impositiva, las tasas aeroportuarias y los costos operativos.

La compañía también señaló que no ha podido trasladar estos incrementos a los tiquetes ya vendidos, lo que ha terminado por volver inviable la continuidad de la operación bajo las condiciones actuales.

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Frente a los pasajeros con reservas vigentes, Plus Ultra aseguró que la transición se hará con el menor impacto posible. La aerolínea ofreció alternativas de reprogramación, reembolsos o soluciones conforme a la normativa vigente y a sus políticas de servicio.

La empresa insistió en que esta decisión hace parte de un ajuste operativo frente al entorno global y que busca cumplir con sus obligaciones con los usuarios afectados. También expresó que lamenta la medida, especialmente por tratarse de un destino que ha sido relevante en su operación internacional.

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La aerolínea mantendrá su presencia en otros mercados de la región, como Lima, Caracas y Buenos Aires, donde incluso aumentará frecuencias de vuelo en los próximos meses como parte de su reorganización de rutas.

Plus Ultra inició operaciones en Colombia en 2022 con la ruta Madrid–Bogotá–Cartagena, consolidando durante estos años su conexión entre España y el país.

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