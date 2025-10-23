El Gobierno de Gustavo Petro se encuentra en pleno remezón ministerial a casi cuatro años de su gestión. Como lo sostuvo el mandatario, este proceso responde a la necesidad de garantizar que sus colaboradores del Ejecutivo están completamente alineados con la hoja de ruta impulsada por su administración y avalada por los ciudadanos que votaron por él en 2022, la cual ha tenido múltiples cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

(Vea también: Sale a la luz origen de las lanchas que bombardea gobierno de Trump: ¿de quiénes son?)

Hace un mes, unas de las situaciones más dramáticas se vivió en los ministerios de Trabajo, Comercio y TIC. Allí, los jefes de cartera, Antonio Sanguino, Diana Morales y Julián Molina, respectivamente, se encontraron en una situación de incertidumbre respecto a la continuidad en sus cargos. En el caso de Sanguino, quien proviene de la Alianza Verde, presentó su renuncia protocolaría.

Paralelo a esta situación, la coalición de Gobierno en el Senado se encuentra en un proceso de reestructuración. Esta dinámica responde a los recientes cambios políticos en el país, como la elección de Carlos Camargo como magistrado, que han desencadenado un efecto dominó en la lógica de alianzas del Legislativo.

Lee También

Ahora, varias semanas después, en Blu Radio han informado que se está evaluando un nuevo remezón ministerial con la salida de la ministra de Vivienda, Helga María Rivas y la canciller, Yolanda Villavicencio, quienes serían las próximas en salir del gabinete.

Una de las razones detrás de esta decisión sería el episodio del consejo de ministros televisado del martes pasado, en el que Rivas confrontó al mandatario públicamente sobre la ejecución presupuestal de su cartera. Ella cuestionó al jefe de Estado sobre la crisis en agua potable, el saneamiento básico y la vivienda social, puesto que el Compes priorizó los aviones Gripen por encima de esar urgencias.

En cuanto a la canciller, Petro mostró su incomodidad por la falta de una interlocución diplomática adecuada, señalando que Colombia carece de embajador en Washington y que su política exterior “no está siendo defendida”. En ese sentido, la figura del embajador Daniel García-Peña también está en veremos.

Cabe resaltar que este debacle administrativo es una característica de la administración de Petro desde su asunción, con más de 60 cambios en distintos ministerios, lo que demuestra la inestabilidad de su Gobierno en diferentes carteras.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.