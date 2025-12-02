Un nuevo caso de intolerancia vial se registró en Envigado y tuvo como víctima a Sebastián Palacio, periodista y presentador del sistema informativo de Teleantioquia.

Según la publicación del medio, el comunicador fue atacado por dos motociclistas después de llamarles la atención con un pitazo, luego de que estos realizaran una maniobra peligrosa que pudo haber terminado en un accidente.

El hecho ocurrió en la mañana de este lunes primero de diciembre en una vía del barrio Mesa. Según se conoció, tras la imprudencia, los ocupantes de la motocicleta persiguieron al periodista, lo increparon y luego lo golpearon en plena vía pública.

Nuestro compañero y presentador del sistema informativo de Teleantioquia, Sebastián Palacio, fue increpado y golpeado por 2 motociclistas. Lo agredieron en medio de un caso de intolerancia, cuando él les pitó porque hicieron una maniobra imprudente y riesgosa en la moto que pudo… pic.twitter.com/87pJp730tD — Teleantioquia (@Teleantioquia) December 1, 2025

Las autoridades de Envigado revisaron las cámaras de seguridad del sector y lograron identificar detalles clave del incidente. De acuerdo con información preliminar recopilada por la Policía, el conductor del vehículo estaría identificado como Alejandro Colorado, aunque la investigación continúa en curso.

El caso ha causado rechazo en redes sociales y entre colegas del periodista, quienes piden que se haga justicia y se avance rápidamente en la identificación y sanción de los responsables.

Maniobras peligrosas al manejar

Se considera peligrosa la conducción cuando se superan los límites de velocidad establecidos.

Se pone en riesgo a otros cuando se realizan adelantamientos en zonas prohibidas o de baja visibilidad.

Se incrementa la probabilidad de accidente cuando se hacen giros repentinos sin el uso de las direccionales.

Se cometen infracciones cuando se invade el carril contrario para ganar tiempo o espacio.

Se generan situaciones críticas cuando se conducen vehículos muy cerca del automóvil de adelante, reduciendo la distancia de frenado.

Se causa inestabilidad en la vía cuando se cambian de carril sin anticipación ni verificación de puntos ciegos.

Se aumenta el nivel de peligro cuando se frena de manera abrupta sin justificación.

Se compromete la seguridad cuando se usan dispositivos móviles mientras se maneja.

Se pierde el control del vehículo cuando se toman curvas a alta velocidad.

Se expone la vida de todos cuando se conduce bajo efectos de alcohol o sustancias que alteran la percepción.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.