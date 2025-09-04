Repudio nacional es lo que debería provocar este hecho que dejó heridos a un subteniente y un soldado profesional que cumplían con su misión de erradicar cocaína en esta región de Colombia, donde hay un incremento de cultivo de ilícitos en los últimos años.

El general Erik Rodríguez, segundo comandante del Ejército, dio detalles en Caracol Radio sobre lo que pasó: “Se estaba destruyendo un laboratorio de pasta a base de coca en la vereda de Siloé, en Villa Garzón Putumayo. Un individuo, de las personas que estaban ahí y que intentaron hacer una asonada, les lanzó a los soldados una mezcla de un líquido que tenía gasolina y aceite y les prendió fuego”.

El general dio a conocer el parte de salud de estos dos uniformados: “Esto ocasionó quemaduras en segundo grado del 75 % en el cuerpo suboficial y del 30 %, en el del soldado”.

Como consecuencia de este vil ataque, dice el general Rodríguez, los uniformados tuvieron que ser evacuados y atendidos en una clínica de Florencia, donde recibieron cuidados primarios, pero esperan poderlos llevar a Bogotá este jueves, donde podrán tratar sus graves heridas.

“En este momento se encuentran estables, están bien”, recalcó el general Érick Rodríguez.

“El Ejército nacional rechaza totalmente estos hechos de barbarie, de desolación que osan atacar de esta manera a nuestros hombres. La misión se sigue cumpliendo y las tropas siguen con las labores en el Putumayo, que lo vemos como un sector clave en la lucha contra las drogas, la violencia, el conflicto y la degradación civil”, añadió.

Quién quemó a los dos soldados en el Putumayo

Aunque no se conocen las imágenes del momento ni el nombre de la persona, pero el general Rodríguez señaló que sí hay videos del “perpetrador” de este delito.

“Estamos en proceso de lograr su ubicación”, aseguró el general.

De hecho, el general Érick Rodríguez señaló que “fueron dos personas” las que participaron de este atroz hecho: “Uno principal y otro que estuvo apoyándolo”.

Por tal razón, en este momento están ofreciendo 200 millones de pesos como recompensa para quien dé información de su paradero.

