Dos militares colombianos que prestaban servicio en la Vigésima Séptima Brigada fueron víctimas de un violento ataque en Villagarzón (Putumayo), mientras llevaban a cabo una operación para desmantelar un laboratorio ilegal de cocaína.

Los agresores les rociaron gasolina y les prendieron fuego. Según la versión de las Fuerzas Militares, se trató de un grupo de civiles que protagonizó una asonada que terminó con dos uniformados quemados.

¿Qué dijo el ministro de Defensa sobre los militares quemados en Putumayo?

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, condenó enérgicamente el atentado, calificando a los responsables como “criminales y narcotraficantes, no campesinos ni comunidades legítimas”.

“Criminales intentaron quemar vivos a dos militares en Villagarzón (Putumayo). Condenamos y repudiamos el demencial intento de quemar vivos a dos de nuestros militares del Ejército Nacional. Quienes hicieron esto no son ni campesinos, ni comunidades reclamando sus derechos. Son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares”, indicó Sánchez.

Además, Sánchez ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos para quienes brinden información útil que lleve a la captura de los responsables.

De acuerdo con el comando de la Vigésima Séptima Brigada, esta acción hacía parte de una estrategia nacional orientada a frenar el financiamiento del crimen organizado mediante la eliminación de laboratorios ilegales. El ataque fue denunciado como una violación a los derechos humanos y como una grave amenaza contra la seguridad ciudadana y nacional.

Hasta el momento, el grupo armado Comandos de Frontera es el señalado como el presunto autor del ataque. No obstante, las autoridades adelantan una investigación para confirmar plenamente esta información y establecer responsabilidades con rigor.

Traslado de los militares quemados hacia Florencia (Caquetá)

En este sentido, Sánchez difundió imágenes que muestran el dramático momento en que los dos miembros de la institución son evacuados en helicóptero.

Las imágenes que causaron conmoción muestran el estado crítico de los uniformados, quienes fueron atendidos en un centro médico de Florencia, en el departamento de Caquetá.

