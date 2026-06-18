Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’ y señalado como uno de los principales protagonistas de redes de contrabando en el país, volvió a estar en el centro de la atención, después de que su defensa solicitara formalmente que se le conceda la libertad en Colombia mientras avanza el proceso penal que enfrenta por delitos relacionados con contrabando.

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La petición fue presentada ante el Juzgado 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. Los abogados del también llamado ‘zar del contrabando’ buscan que se sustituya la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le fue impuesta el pasado 4 de febrero de 2025.

La solicitud pretende que la medida actual sea reemplazada por una que no implique restricción de la libertad. En la práctica, esto significaría que, si Marín Buitrago es extraditado desde Portugal hacia Colombia, no tendría que ser recluido en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con Caracol Radio, el abogado John Villamil Quintero argumentó que su cliente ha mostrado disposición para atender los requerimientos de la justicia. La defensa sostuvo que Marín Buitrago ha comparecido a las diligencias judiciales y ha colaborado con las autoridades cada vez que ha sido requerido dentro del expediente.

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La defensa también insistió en que el comportamiento del procesado ha sido adecuado y que mantiene la intención de responder ante la justicia colombiana. Sin embargo, según el medio citado, el empresario permanece actualmente en Portugal a la espera de que las autoridades de ese país resuelvan una solicitud de asilo político, trámite que ha retrasado su eventual extradición.

La petición de libertad no cayó bien entre las entidades que participan en el proceso, pues ya la Fiscalía solicitó al juez negar la solicitud debido a la gravedad de los delitos que se le atribuyen a Marín Buitrago, entre ellos concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

De igual forma, el representante de la Procuraduría manifestó su oposición a la petición presentada por la defensa. La misma postura adoptó el abogado de las víctimas, particularmente el representante de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad que hace parte del proceso.

Ahora la decisión está en manos del juez. El Juzgado 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá anunciará el próximo 25 de junio, a las 9:00 de la mañana, si mantiene la medida de aseguramiento o si acepta la petición de la defensa de ‘Papá Pitufo’.

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