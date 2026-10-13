Por: El Espectador

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El Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella sigue fortaleciendo el equipo de funcionarios en el servicio exterior, en medio de una coyuntura marcada por la emergencia humanitaria causada por el reciente terremoto en Panamá. De acuerdo con El Espectador, el presidente confirmó a Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell como el nuevo embajador de Colombia en Panamá, decisión que llega precisamente cuando la situación requiere atención inmediata para los connacionales afectados por la crisis.

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Jaramillo Carbonell no cuenta con antecedentes en la diplomacia pública. Según la hoja de vida publicada en la página de Presidencia y citada por El Espectador, su experiencia está basada en el sector privado, con especial énfasis en la fiduciaria inmobiliaria, y se ha desempeñado como miembro de la junta directiva de Alianza Fiduciaria, una firma radicada en Barranquilla. En cuanto a formación, registra un pregrado en Administración de Negocios y Gestión, lo que marca una diferencia frente a otros encargados del servicio exterior con formación académica o trayectoria diplomática más extensa.

La confirmación de Jaramillo se presenta en un contexto donde, según datos de Migración Panamá, Colombia constituye el segundo país en flujo de ingreso a Panamá, registrando en septiembre la entrada de 44.229 colombianos. De esta manera, el nuevo embajador asume el reto de responder desde la capacidad institucional a las necesidades inmediatas de estos ciudadanos en el país centroamericano.

A la par, el Gobierno oficializó también a Adela María Maestre Cuello como viceministra de Relaciones Exteriores, bajo la coordinación de Omar Bula. Maestre Cuello tiene experiencia diplomática como exembajadora en Paraguay y cónsul general en Santiago de Chile, además de haber formado parte del cuerpo diplomático durante el periodo de María Ángela Holguín en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre sus responsabilidades destacan suplir ausencias temporales del ministro, la coordinación general del Ministerio y la asesoría en la formulación y seguimiento de la política exterior.

Según El Espectador, los movimientos en Cancillería se complementan con otras designaciones, como la postulación de Alberto Rafael Cepeda Sarabia a la embajada de Italia y la de Juan Carlos Vélez Uribe en Ecuador, este último con el beneplácito del gobierno ecuatoriano. También se menciona a Carlos Chavarro, exsenador y exsecretario de la Comisión Segunda en 2025, perfilado para asumir un cargo diplomático.

Mientras tanto, Omar Bula lidera una agenda diplomática en Israel, marcando un proceso de reconstrucción de las relaciones bilaterales bajo la nueva administración de la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos diplomáticos nombrados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Entre las figuras más recientes anunciadas están Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell, quien asume la embajada en Panamá, y Adela María Maestre Cuello, designada como viceministra de Relaciones Exteriores. A ellos se suman Alberto Rafael Cepeda Sarabia como embajador designado en Italia y Juan Carlos Vélez Uribe en Ecuador, según las confirmaciones y reportes de El Espectador.

¿Cuál es el impacto del nombramiento de Edgardo Jaramillo en la embajada de Panamá en medio de la crisis humanitaria?

El nombramiento de Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell ocurre en un contexto crítico tras el terremoto de Panamá, donde el flujo de ciudadanos colombianos es significativo. Su papel como embajador será clave para dirigir la atención a los connacionales afectados y fortalecer la capacidad institucional en la crisis, de acuerdo con la información de El Espectador y datos de Migración Panamá.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.