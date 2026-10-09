Por: El Espectador

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El proceso de nombramiento de embajadores durante la administración de Abelardo de la Espriella sigue generando expectativa, especialmente por algunas designaciones clave que aún no han sido oficialmente confirmadas por los gobiernos receptores. Un caso destacado es el de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y excandidato Miguel Uribe Turbay. Su nombramiento como embajador en el Reino Unido fue anunciado directamente por el presidente De la Espriella, quien lo considera su "amigo", pero la formalización depende de la decisión británica, que oficialmente no se ha pronunciado.

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El Espectador detalló que la solicitud para el beneplácito del gobierno británico fue enviada por el Ejecutivo el pasado 20 de agosto, y hasta el momento no ha habido respuesta. Desde la Cancillería, recordaron que este tipo de trámites suelen tomar desde algunas semanas hasta varios meses. Ante la situación, el propio Uribe Londoño manifestó que espera una pronta resolución y delineó los retos que espera asumir en ese cargo, haciendo énfasis en la importancia de restablecer el diálogo bilateral al más alto nivel. Además, subrayó como prioridad la recuperación de la exención de visado para los colombianos que viajan a Reino Unido, una medida cuyo trasfondo piensa analizar cuidadosamente una vez esté en funciones.

El caso de Miguel Uribe Londoño no es aislado. Otro ejemplo de demora por parte del país receptor ocurre con Carlos Felipe Mejía, designado como embajador ante España desde finales de julio, pero aún sin respuesta formal de Madrid. El Espectador reveló que este silencio ha despertado "extrañeza" al interior de la Cancillería. En este contexto, la izquierda española, incluyendo figuras como Enrique Santiago, de la Izquierda Unida (IU) y diputado de Sumar, ha criticado abiertamente la posible llegada de Mejía, señalándolo como un "enemigo de la paz" y cuestionando su perfil diplomático.

Pese a la ausencia de una respuesta oficial, Mejía ha venido participando en actividades junto a delegaciones españolas, evidenciando la incertidumbre diplomática que caracteriza estos casos. Mientras tanto, se posesionó a Paula Estrada como cónsul general en Madrid, aunque su gestión también ha sido motivo de debate. La demora en el trámite de estos nombramientos refleja tanto la complejidad de los procesos diplomáticos como las tensiones políticas actuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Reino Unido no ha confirmado el nombramiento de Miguel Uribe Londoño como embajador?

El proceso de aceptación de un nuevo embajador, conocido como beneplácito, puede extenderse durante semanas o incluso meses, según explicó la Cancillería consultada por El Espectador. En el caso de Miguel Uribe Londoño, el gobierno del Reino Unido aún no ha emitido una respuesta luego de recibir la solicitud el 20 de agosto, por lo que la demora se entiende como parte de los tiempos habituales en diplomacia, sin que hayan trascendido que existan objeciones formales conocidas.

¿Qué significa la exención de visado para los colombianos que viajan a Reino Unido?

La exención de visado es una medida que permite a los ciudadanos colombianos ingresar al Reino Unido sin necesidad de realizar un trámite previo para obtener una visa. Miguel Uribe Londoño señaló que uno de sus principales propósitos, de ser confirmado como embajador, será trabajar para recuperar este beneficio, el cual considera clave para facilitar los desplazamientos entre ambos países y fortalecer los lazos bilaterales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.