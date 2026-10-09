Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Gobernación del Tolima anunció una nueva fase de trabajos para la recuperación del Teatro Tolima, emblemático recinto cultural de Ibagué, con una inversión de $400 millones que se suman a recursos previamente destinados. Según explicó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, estos trabajos hacen parte de una estrategia de mantenimiento desarrollada desde 2025, no solo como respuesta a los daños recientes causados por las lluvias del 2 de octubre, sino como parte de un plan para fortalecer la infraestructura patrimonial del teatro. Tal como informa la Gobernación, el teatro ya había recibido intervenciones significativas: $570 millones se invirtieron en la cubierta y la tramoya, sistemas esenciales para la operación técnica y la protección estructural del inmueble. De ese monto, $263 millones correspondieron a la cubierta y $307 millones a la tramoya, que llevaban 22 y 30 años, respectivamente, sin mantenimiento detallado.

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En la más reciente etapa de inversión, los $400 millones destinados permitirán obras en la fachada y en la pintura de interiores. Así, la suma comprometida por la administración departamental alcanza $970 millones, saldo al que se agregarán los valores de las reparaciones cubiertas por la aseguradora, pues la póliza responde por los daños colaterales de las lluvias intensas del 2 de octubre. La mandataria precisó que la recuperación integral del Teatro Tolima requeriría una cifra cercana a $20.000 millones, una suma muy superior a los recursos actualmente disponibles, motivo por el cual las labores se realizan por fases y se priorizan los aspectos más críticos.

Estas intervenciones se desarrollan con acompañamiento de la Escuela Taller del Tolima, bajo la supervisión y autorización del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Dicha autorización es obligatoria debido a la condición de patrimonio nacional del teatro, que se declaró bien patrimonial en 1996. El equipo técnico realizó un estudio histórico y documental, con análisis de fotografías y pruebas de pintura, para definir los colores de la fachada, que buscará revitalizar la imagen del periodo de restauración de 1996-1997. En esta etapa, los vitrales existentes solo serán objeto de diagnóstico preliminar, sin intervención directa.

El costo y el desarrollo progresivo de los trabajos reflejan la dificultad de atender completamente las necesidades del inmueble, por lo que además de la fachada, la cubierta recibirá labores de impermeabilización, así como muros, camerinos y áreas cercanas al escenario. Las afectaciones causadas por el colapso de una canal durante las lluvias se atenderán con la póliza de seguros. Según la Gobernación del Tolima, la aseguradora ya autorizó la reparación de cielo raso, luminarias y muros laterales, incluyendo el desmontaje temporal de la silletería para facilitar los trabajos técnicos. El plazo estimado para estas obras es de 40 días, con la expectativa de reabrir el teatro para las ceremonias de grado en noviembre. La Gobernación anunció que siguen adelantando gestiones para obtener fondos adicionales que permitan mejorar la silletería y el sistema de iluminación interior.



Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero ha invertido la Gobernación del Tolima en la recuperación del Teatro Tolima?

De acuerdo con la información entregada por la Gobernación del Tolima, el total invertido hasta ahora en la recuperación del Teatro Tolima asciende a $970 millones, cifra que incluye recursos destinados al mantenimiento de la cubierta, la tramoya, intervención de la fachada y trabajos internos. A este monto se sumarán los valores de las reparaciones que asumirá la póliza de seguros por los daños recientes.

¿Cuándo finalizarán las obras de reparación del Teatro Tolima y qué intervenciones incluye esta fase?

Según la Gobernación, el plazo estimado para las obras autorizadas por la aseguradora es de aproximadamente 40 días. Estas labores contemplan la reparación y reforzamiento de la estructura afectada, intervención en el cielo raso, luminarias, muros laterales, ajustes en la cubierta y mejoras en los sistemas de evacuación de aguas lluvias, con el objetivo de que el teatro esté en funcionamiento para mediados de noviembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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