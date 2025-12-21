Murió María Victoria Calle Correa, una de las juristas más influyentes que ha tenido la Corte Constitucional y figura clave del derecho en Colombia. La magistrada, que fue dos veces presidenta de ese alto tribunal y la primera mujer en ocupar ese cargo, falleció tras varios años retirada de la vida pública por una enfermedad.

El Consejo de Estado confirmó la noticia y expresó su pesar a través de un mensaje institucional en el que lamentó el fallecimiento de Calle Correa, esposa del expresidente de esa corporación, Gustavo Gómez Aranguren, y destacó su trayectoria dentro de la jurisdicción contencioso administrativa y constitucional.

Nuestra exmagistrada y expresidenta “partió en paz, acompañada de su familia y rodeada de inmensa gratitud”. La doctora María Victoria Calle Correa fue magistrada de la Corte Constitucional, durante el período 2009-2017, y presidenta de la Corporación en dos períodos. pic.twitter.com/gkjCt5l2D8 — Corte Constitucional (@CConstitucional) December 21, 2025

El presidente Gustavo Petro también se pronunció y le dedicó un mensaje de reconocimiento, en el que resaltó su papel como defensora del derecho democrático y del Estado social de derecho.

El mandatario aseguró que siempre la admiró por su compromiso con la libertad y la democracia popular, y envió un mensaje de solidaridad a su esposo, a quien calificó como otro magistrado ejemplar.

Yo admiré a María Victoria Calle profundamente, una mujer del derecho democrático, del estado social de derecho. Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido en nuestros periodos como servidores públicos. Ella magistrada de la corte Constitucional con la libertad y la… https://t.co/Y0OADibFBc — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 21, 2025

Qué pasó con María Victoria Calle

María Victoria Calle Correa se retiró de la Corte Constitucional hace siete años, luego de enfrentar una enfermedad que la obligó a dejar el cargo. Su legado queda marcado por su liderazgo en el alto tribunal y por haber abierto camino a la participación femenina en una de las instituciones más importantes de la justicia colombiana.

