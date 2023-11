Alejandra Rodríguez, víctima de agresión por parte de un patrullero de la Policía Metropolitana de Ibagué, asegura que teme por su vida luego que esta persona quedara en libertad por vencimiento de términos.

El patrullero César Andrés Gutiérrez Barrera fue acusado en el mes de septiembre de ser el presunto responsable de violencia intrafamiliar agravada contra su excompañera sentimental, hechos sucedidos en un apartamento del conjunto residencial Multifamiliares del Jordán, ese día según el relato de la mujer se salvó de morir al saltar desde un tercer piso para escapar.

Por estos hechos el integrante de la Policía fue capturado a comienzos del mes de septiembre luego que se denunciara que pese a ser trasladado al municipio de Piedras, seguía viajando hasta Ibagué a hostigarla en su lugar de trabajo y hasta en el apartamento donde reside.

Según Alejandra Rodríguez, no entiende cómo opera la justicia en los casos de violencia contra la mujer “Me toma por sorpresa la decisión que tomaron, queda en libertad por vencimiento de términos, sigo sorprendida que clase de formas toma estos hechos, es un hecho que no ocurre no solo conmigo, sino en toda Colombia”.

Rodríguez sostuvo que nunca fue convocada por parte de la justicia a la audiencia donde se le otorgó la libertad por vencimiento de términos a su agresor, que solo se enteró por terceros de lo sucedido.

Esta mujer aseguró que el 11 de julio del presente año el patrullero intentó asesinarla, mientras que la trataba de estrangular le decía que si no era para él, no iba a ser para nadie. Por otro lado, grupos por derechos de las mujeres lamentaron el hecho.

“Una tercera persona que tenemos en común con él me contó, fue algo tan fuerte, estaba afrontando un problema de salud de mi padre, llegué me enteré de esto de esa manera, eso es terrible, yo se que hubo algún tipo de irregularidad”, aseguró.

Finalmente sostuvo que buscará que sea nuevamente capturado y que se investigue el por qué quedó en libertad sin que a la víctima se le convocara a la audiencia.

