Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

La tropa está de luto. Uno de sus más valientes integrantes, el perro Mosly, perteneciente al Equipo de Explosivos y Desminados (EXDE), del Ejército, que arriesgo su vida en muchas operaciones, murió y esta vez no en el cumplimiento de una misión, sino por un rayo durante una tormenta eléctrica

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Los hechos sucedieron en la vereda Vélez, del municipio de Briceño, norte de Antioquia, cuando el perro y su guía estaban en el denominado cambuche. El humano quedó ileso de milagro.

(Lea más: Los perros antiexplosivos son héroes anónimos que salvan vidas)

Los EXDE son unidades especiales entrenadas táctica y técnicamente para la búsqueda, localización, neutralización y destrucción de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y municiones sin explosionar. Están capacitados para desactivar y detonar de forma controlada los artefactos y trabajan en conjunto con perros entrenados específicamente para la detección de sustancias explosivas

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De acuerdo con el reporte oficial, Mosly hacía parte de un grupo que permanentemente trabaja con sus compañeros soldados para despejar territorios de minas instaladas por los grupos armados ilegales que delinquen en esa zona, como lo es el frente 36 de las Disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, que se enfrentan por el control del territorio.

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