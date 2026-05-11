Un operativo terminó en tragedia, luego del fallecimiento de un perro a manos de un policía. Este aparente procedimiento policial habría ocurrido durante la mañana de este lunes 11 de mayo en un sector comercial de la carrera 48 de Rionegro, Antioquia.

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Allí, varios uniformados tuvieron forcejeos con personas que, presuntamente, habrían ocasionado alteraciones al orden público. En medio de la confusa situación, el animal involucrado atacó a uno de los agentes presentes, a quien mordió en una pierna.

El policía sacó su arma y reaccionó disparando contra el perro, el cual chilló y quedó tendido en el asfalto. Los hechos quedaron grabados por un testigo que estaba desde un balcón, que mostró cuando varias personas reprocharon por el accionar, mientras algunas mujeres gritaron horrorizadas.

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Algunos presentes intentaron encarar al energúmeno uniformado, que fue protegido por varios de sus compañeros. La Personería de Rionegro aseguró que ya está en seguimiento del caso para esclarecer lo ocurrido detrás de la tragedia y si el perro atacó al agente bajo ordenes de alguien.

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“La categorización de respeto de los derechos humanos cobija un marco integral. Por ello será importante garantizar el respeto a los derechos humanos, a los derechos de los seres sintientes y al debido proceso para garantizar bienestar y la transformación de un adecuado tejido social”, dijo Jorge Luis Restrepo, personero de Rionegro.

Por su parte, Caracol Radio dio a conocer que la Inspección General de la Policía Nacional ya abrió una respectiva investigación disciplinaria contra el policía que disparó. A su vez, lo suspendieron del cargo mientras se esclarece si actuó en un marco legal o si hubo exceso de autoridad.

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