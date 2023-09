El congresista Miguel Polo Polo criticó duramente al alcalde de Cartagena William Dau Chamat, por el manejo que le está dando al erario público, que no lo ha invertido y por eso la ciudad presenta múltiples problemas.

Polo Polo llegó al muelle La Bodeguita, mostrando las condiciones en las que se encuentra la terminal de embarque de turistas hacia la zona insular por la falta de mantenimiento a pesar de contar con recursos porque sacó cuentas con los 23.000 pesos que le cobran a cada turista que zarpa desde La Bodeguita con un aproximado de 6.000 millones de pesos al año.

Además en el video recorrió la zona oriental de Cartagena mostrando huecos, alcantarillas destapadas y basuras.

“Hoy me encuentro aquí en La Perimetral, una de las zonas con más pobreza en Cartagena, y lo que vemos es que esa promesa de campaña no fue realidad. Hoy en las cuentas bancarias reposan más de 1.7 billones de pesos acumulados por dinero que William Down no ha ejecutado en una ciudad con tanta necesidad” .

Por su parte el alcalde de Cartagena William Dau se defendió publicando un video en contra del audiovisual del congresista Miguel Polo.

“Es un niñito, un muchachito. Dice que yo estoy dejando 1,7 billones de pesos acumulados en el banco sin ejecutar, pero esto es mentira y no maneja cifras exactas. Pero sí, estamos dejando dinero en las cuentas del Distrito por más de 1 billón de pesos que no se ha podido ejecutar, ya que el Concejo no aprueba ni me deja gastar, pues a ellos no les doy billete.”