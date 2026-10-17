Por: El Espectador

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Un acto de memoria y reparación marcó el 16 de octubre en Villavicencio, Meta, cuando se develó la placa “Árbol Ávido” en homenaje al poeta y periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado, asesinado en 1991. La placa, ubicada junto a una ceiba que alguna vez inspiró sus versos, es parte de las medidas de reparación ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que el caso de su asesinato llegara a esa instancia internacional. De acuerdo con El Espectador, Chaparro fue asesinado junto al fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas en Segovia, Antioquia, cuando ambos buscaban contar, con crónica y fotografía, cómo la violencia había cambiado ese territorio tras la masacre de 1988. El crimen ocurrió la noche de su llegada, cuando hombres señalados como presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) los atacaron a tiros.

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El evento de homenaje se realizó durante la quinta edición del Festival del Cuarto Mosquetero, con la presencia de más de 100 personas, entre familiares, colegas y miembros de la comunidad. Estuvieron presentes figuras como Daniel Chaparro Díaz, hijo del periodista, Marisol Cano —periodista que colaboró en la investigación de la vida de Chaparro—, D’Mar Córdoba Salamanca, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, y Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Córdoba destacó en su discurso los riesgos inherentes al periodismo en Colombia, mientras Jaramillo subrayó que las familias de las víctimas, junto a la Flip y la Sociedad Interamericana de Prensa, llevaron el caso ante la CIDH como parte del esfuerzo para evitar el olvido y exigir justicia.

A pesar de estos actos simbólicos, tanto la Flip como los familiares recalcaron que la verdadera reparación aún está lejos de completarse. El Estado colombiano reconoció el 23 de abril de 2025 su responsabilidad por no proteger las vidas de los comunicadores y por la falta de esclarecimiento del crimen, comprometiéndose a una solución amistosa que incluye varias medidas: realización de murales, indemnizaciones y la producción de contenidos audiovisuales como un documental y un videopódcast con el apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). Sin embargo, según la Flip, persisten retrasos como la suspensión del pago de estímulos culturales, lo que debilita el alcance reparador de las acciones acordadas.

En el cierre del homenaje, Daniel Chaparro Díaz evocó con palabras profundamente personales lo que ha significado este largo camino de duelo, memoria y búsqueda de justicia, reiterando que la poesía y el periodismo de su padre aún viven en quienes siguen recordando y sembrando su legado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado de la reparación ordenada por la CIDH en el caso de Julio Daniel Chaparro?

La reparación ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en este caso implica una serie de acciones que buscan resarcir a las familias de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas, así como preservar la memoria y dignidad de los periodistas asesinados. Estas medidas incluyen homenajes públicos, indemnizaciones, realización de murales y la producción de contenidos audiovisuales sobre su vida y labor, además del reconocimiento del Estado colombiano de su responsabilidad en la protección fallida y la impunidad en el crimen.

¿Por qué el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el asesinato de Julio Daniel Chaparro?

El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en este caso al aceptar que no protegió adecuadamente la vida de los periodistas y que no hizo lo suficiente para esclarecer su asesinato ni para garantizar justicia y reparación integral a sus familias. Este reconocimiento, formalizado el 23 de abril de 2025 según El Espectador, representa un compromiso para implementar medidas de restauración histórica, simbólica y material, aunque todavía persisten pendientes y demoras en su cumplimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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