Para este martes se tienen programadas nuevas manifestaciones en la Aeronáutica Civil por parte de sus trabajadores. En el caso de Bogotá, se iniciará la movilización desde las instalaciones de la autoridad aérea hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

En cuanto a las peticiones dentro de la manifestación, aparecen: estabilidad laboral para todos los funcionarios de la entidad; actualización de los manuales de funciones, ya que los trabajadores aseguran que los actuales no son acordes al trabajo que deben desarrollar en sus respectivas áreas.

Hay un punto en especial que llama la atención y es que uno de los líderes de la manifestación expuso que “la Aerocivil no ha realizado las capacitaciones acordes para cada una de las diferentes áreas que componen la entidad”, agregando que esta situación atenta contra la seguridad aérea.

En cuanto a los más de 900 cargos que la dirección de la Aerocivil puso a concurso de mérito hace un par de semanas, los trabajadores también tienen reparos y piden que se replantee la situación.

Por su parte, la Aerocivil nuevamente reiteró que las capacitaciones y poner los cargos a concurso de mérito, no es una decisión expresamente de su voluntad, si no que por el contrario se genera obedeciendo a cronogramas y directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil, añadiendo que, el director de la entidad, Sergio París, lo único que ha buscado es apropiar los recursos para realizar el concurso en máximo año o año y medio, de lo contrario no cumplir con dicha orden podría generarle inconvenientes con los entes de control.

