Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Mabel Lara comunicó su renuncia al gabinete de la Alcaldía de Cali, marcando el fin de un ciclo de casi tres años apoyando la gestión de Alejandro Eder, alcalde de la ciudad. La noticia fue difundida tanto por medio de un video publicado en sus redes sociales como por un comunicado oficial, en el cual la periodista agradeció al mandatario, al equipo de trabajo y a los ciudadanos caleños por la confianza depositada en su labor. "Servir a Cali desde la Alcaldía ha sido un honor y una de las mayores responsabilidades de mi vida", manifestó Lara durante su anuncio, destacando el impacto personal y profesional que le dejó esta experiencia.

Sigue a PULZO en Discover

Durante su intervención, Lara subrayó que su carrera en el periodismo, que se extiende por más de dos décadas, fue fundamental para su desempeño en la función pública: “Antes de intentar responder, hay que aprender a escuchar”, afirmó, recalcando el valor que otorgó a la escucha activa en la administración municipal. El reconocimiento de los retos que enfrentó y de las lecciones aprendidas estuvo presente cuando compartió que los ciudadanos son, en últimas, quienes juzgan y miden el trabajo público.

Su trayectoria en el gabinete inició en 2024 como secretaria de Turismo, labor desde la cual la ciudad reportó la llegada de cerca de tres millones de visitantes, un registro que la Alcaldía vinculó a eventos destacados como la COP16, la Feria de Cali y el Festival Petronio Álvarez. Posteriormente, el 1 de abril de 2025, asumió la Secretaría de Desarrollo Económico. Desde esa posición impulsó proyectos enfocados en empleabilidad y capacitación laboral, y lideró la estrategia Mi primera exportación, que pretendía acompañar a 100 pequeñas y medianas empresas de Cali en su acceso inicial a mercados internacionales. Más adelante, en enero de 2026, fue designada para coordinar proyectos estratégicos de la administración local.

En su mensaje final, Lara evocó el impacto del terremoto ocurrido el 10 de agosto, que azotó a Colombia y causó graves afectaciones en Cali, episodio que reforzó su visión sobre la importancia del trabajo colectivo. “Nada de lo que ocurrió durante este tiempo fue trabajo de una sola persona”, enfatizó al reconocer el esfuerzo grupal detrás de cada logro y reto superado.

Hasta el momento, no se conoce quién reemplazará a Mabel Lara en la administración municipal. Por ahora, ella reafirma su compromiso con el periodismo y su vida personal, sosteniendo que continuará sumando desde su rol como ciudadana y comunicadora, según confirmó Noticiero 90 Minutos.

¿Cuál fue el aporte de Mabel Lara en la Alcaldía de Cali durante su gestión?

Mabel Lara desempeñó varios roles clave en la administración caleña: primero como secretaria de Turismo en 2024, año en el que la ciudad registró cerca de tres millones de visitantes gracias a eventos destacados; luego en la Secretaría de Desarrollo Económico, liderando iniciativas de empleabilidad y exportación para pequeñas y medianas empresas; y finalmente estuvo a cargo de proyectos estratégicos en 2026, sumando esfuerzos para responder a situaciones como el terremoto que impactó la capital del Valle.

¿Qué significa Mi primera exportación, la estrategia impulsada por Mabel Lara?

La estrategia Mi primera exportación es un programa desarrollado durante la gestión de Mabel Lara como secretaria de Desarrollo Económico. Su propósito fue facilitar que 100 pequeñas y medianas empresas de Cali lograran colocar sus productos en mercados internacionales por primera vez, fomentando así la expansión comercial local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.