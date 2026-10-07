Por: Noticiero 90 minutos

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En uno de los claustros más reconocidos de Cali, el colegio Santa Librada, surgió la carrera de Carlos Córdoba, un joven cuya vida cambió por completo en 1994 tras la intervención de su profesor Virgilio Hurtado. Según Noticiero 90 Minutos, la institución organizó una orquesta y aunque Córdoba se presentó voluntariamente con su guitarra, el maestro Hurtado le asignó de manera definitiva el bajo eléctrico. Aquella decisión resultó determinante: Córdoba no solo aprendió sus primeras notas en ese instrumento, sino que desarrolló una inquebrantable conexión que considera fundamental para su vida y su carrera artística. Con el tiempo, su dedicación y talento lo llevaron a obtener un Grammy Latino y a figurar entre los bajistas más influyentes de Colombia.

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El aporte de Córdoba no se quedó en el virtuosismo individual. De acuerdo con información del mismo medio, impulsado por una profunda pasión por las raíces de la música antillana, fundó la agrupación Boleoro, cuyo principal propósito es rescatar el legado del bolero, un género que ha marcado la cultura latinoamericana. Para consolidar este proyecto, Córdoba reunió una auténtica nómina de oro, con la meta de interpretar, con la mayor fidelidad posible, repertorios de leyendas como Sonora Matancera, Rolando Laserie, Roberto Ledesma y Daniel Santos. Este esfuerzo colectivo busca ‘tocar las fibras del corazón’ del público, manteniendo viva la esencia del bolero a través de interpretaciones que respetan el ritmo y el sentimiento originales.

Uno de los escenarios clave donde Córdoba y Boleoro han reafirmado su prestigio fue el reciente Encuentro de Melómanos y Coleccionistas en la Feria de Cali. En ese espacio, enfrentaron desafíos técnicos importantes, como la coordinación de velocidades y tonalidades para lograr ajustarse a la interpretación de vocalistas exigentes, entre ellos el maestro Coronel, quien prefiere un ritmo acelerado en los boleros. Este tipo de retos ha fortalecido el carácter artístico y organizativo de Córdoba.

Mirando hacia 2026, Córdoba tiene planes claros para seguir en el primer plano del panorama musical. Según Noticiero 90 Minutos, proyecta lanzar un sencillo enfocado en salsa y realizar varias giras de conciertos. Además, el festival Bolero al Parque en El Cerrito, Valle, será una plataforma relevante para su arte, donde compartirá escenario con el venezolano Jorge Velázquez, validando la continuidad y relevancia de su propuesta musical.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo surgió la pasión de Carlos Córdoba por el bajo eléctrico en Santa Librada?

La pasión de Carlos Córdoba por el bajo eléctrico se encendió en el colegio Santa Librada, cuando el profesor Virgilio Hurtado le asignó el instrumento de forma definitiva para la orquesta en 1994. Esta decisión, inicialmente casual, marcó el inicio de un vínculo muy profundo con el bajo eléctrico, que Córdoba considera fundamental en su vida, según Noticiero 90 Minutos.

¿Cuál es el objetivo principal de la agrupación Boleoro liderada por Carlos Córdoba?

Boleoro, liderada por Carlos Córdoba, nació con la firme convicción de preservar y mantener vivo el género del bolero. Reuniendo un grupo de músicos destacados, el objetivo central es interpretar con fidelidad el repertorio de grandes exponentes del género, manteniendo así la autenticidad y el sentimiento tradicional que caracterizan a este estilo musical, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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