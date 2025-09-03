Después de 14 días en incertidumbre, la tranquilidad regresó este miércoles 3 de septiembre a la familia de Jhonatan Urrea, luego de la liberación del joven que fue secuestrado en una carretera de Norte de Santander.

El menor de 16 años se dirigía en motocicleta a su colegio el pasado 21 de agosto, cuando unos hombres armados y que se movilizaban en un vehículo lo detuvieron para llevárselo en Venadillo, vereda de Ocaña, en Norte de Santander.

Luego de ser detenido, los sujetos se habrían llevado al joven a Río de Oro, municipio del Cesar cercano del lugar donde ocurrió el rapto, según el secretario de Gobierno de Ocaña, Fredy Arengas.

“Este joven estudiante del Colegio Francisco Fernández de Contreras hoy se encuentra, en este momento, en compañía de sus seres queridos… acabé de dialogar con él y con su señora madre. Nos manifiesta que se encuentra en buen estado de salud. Por fortuna volvió a su casa, volvió a su hogar sano y salvo”, agregó el funcionario en una conversación con Noticias RCN.

Detalles del secuestro de Jhonatan Santiago Urrea en Ocaña, Norte de Santander

De acuerdo con las autoridades locales, cuando se desconoció el paradero del menor, se reportó el hallazgo del vehículo en el que se movilizaba el joven, el cual se encontraba incinerado en la zona rural de Convención. Una vez se alertó del secuestro, se hizo un consejo de seguridad en Río de Oro.

Inicialmente, la Policía anunció la recompensa para encontrar al joven, la cual inició en 30 millones de pesos, pero luego se subió a 100 millones de pesos. Por el momento, las autoridades no han aclarado quiénes estuvieron detrás del secuestro del joven, aunque se sabe que en la zona delinquen grupos delincuenciales como el Eln.

