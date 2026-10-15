Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Paula Alejandra Tafur, estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Tolima, recuperó su libertad después de haber sido detenida en el marco de unos disturbios ocurridos el miércoles 14 de octubre en Ibagué. Junto a ella también fue liberado Carlos Mauricio, capturado en las mismas circunstancias, de acuerdo con la información revelada en los reportes de ese día.

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La liberación de Tafur y Mauricio fue confirmada por Leidy Juliet Torres, abogada defensora de ambos jóvenes. Torres fue enfática al cuestionar el desarrollo de los procedimientos policiales, señalando presuntas irregularidades en el proceso. Según sus declaraciones, estos hechos motivarán la presentación formal de denuncias antes las autoridades competentes. Torres explicó: "Hoy la libertad obedece precisamente a estos procedimientos irregulares", refiriéndose a los motivos legales que motivaron la excarcelación de sus representados.

En su versión de los acontecimientos, la defensora indicó que Paula Alejandra Tafur se encontraba desempeñando labores periodísticas cuando ocurrió la detención, y denunció que la joven había sido víctima de supuestos abusos de autoridad por parte de los uniformados responsables del procedimiento. Además, enfatizó que las circunstancias específicas de la captura serán revisadas detalladamente, con el propósito de demostrar los señalamientos hechos en el desarrollo de la investigación judicial.

A pesar de que ambos estudiantes fueron liberados, los procesos judiciales en su contra continúan abiertos. Torres aclaró que tanto Tafur como Mauricio permanecen vinculados a la investigación y que la defensa buscará que sus procesos lleguen a ser archivados —una figura conocida como preclusión— siempre y cuando se cumplan los requisitos legales necesarios.

La noticia de la liberación se conoció después de que varios compañeros de Paula Alejandra Tafur expresaran sus inquietudes por el procedimiento de detención, denunciando presuntas agresiones y exigiendo una aclaración sobre las causas de su arresto. Según la información expuesta, todas las responsabilidades y las condiciones en las que se produjeron las detenciones deberán establecerse a través del proceso judicial correspondiente, el cual será el encargado de determinar la validez de las acusaciones y esclarecer los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué liberaron a Paula Alejandra Tafur y Carlos Mauricio tras los disturbios en Ibagué?

Según la abogada Leidy Juliet Torres, la libertad de Paula Alejandra Tafur y Carlos Mauricio se debió a la existencia de presuntas irregularidades en los procedimientos policiales con los que se llevaron a cabo sus capturas. Estos hechos llevaron a las autoridades a reconsiderar su detención mientras avanzan las investigaciones pertinentes.

¿Qué significa 'preclusión' en un proceso judicial como el de Paula Tafur?

‘Preclusión’ en términos legales implica que un proceso judicial puede cerrarse antes de llegar a juicio, normalmente porque se determina que no existen pruebas suficientes o no hay mérito para continuar con las acusaciones. En el caso de Paula Alejandra Tafur, la defensa espera que, si cumple los requisitos, la investigación contra ella pueda ser archivada mediante este mecanismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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