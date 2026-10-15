Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La detención de Paula Alejandra Tafur, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Tolima, ha generado controversia en Ibagué. El secretario de Gobierno de esta ciudad, el general John Jairo Rojas, declaró que la captura de la joven se produjo por un presunto ataque a un patrullero de la Policía durante los disturbios ocurridos el miércoles 14 de octubre en el parque Manuel Murillo Toro, como lo registró El Nuevo Día. El funcionario señaló que, según información oficial, la universitaria habría estado involucrada en un incidente que terminó en la atención médica del uniformado; sin embargo, Rojas no precisó ni la naturaleza exacta del supuesto ataque ni las acciones que precedieron la aprehensión de Tafur.

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El contexto en el que se dio el procedimiento policial es clave para comprender la controversia. Compañeros de la estudiante denunciaron presuntos excesos por parte de los agentes encargados, asegurando que Tafur estaba cubriendo la movilización y tomando fotografías cuando, accidentalmente, golpeó una motocicleta oficial. De acuerdo con sus testimonios, varios uniformados reaccionaron con fuerza, sujetando del cuello a la joven, arrojándola al suelo y retirándola del lugar. Estas declaraciones suscitaron alarma entre los estudiantes y colectivos sociales, quienes exigieron esclarecer los pormenores del procedimiento y verificar el respeto por los derechos de la detenida.

En respuesta a las denuncias, Rojas insistió que la actuación de las autoridades se basó en registros de video. No obstante, las explicaciones entregadas hasta el momento no han logrado disipar las dudas ni conciliar la versión oficial con las vivencias relatadas por los próximos a Tafur, dejando vigente la diferencia de versiones sobre lo sucedido.

El hecho se inscribe en una jornada de enfrentamientos que culminó con la intervención de la fuerza pública y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Tras conocerse la detención, allegados a la estudiante convocaron una reunión frente al Palacio de Justicia de Ibagué para acompañarla durante el proceso judicial, en el que se esperaba conocer si habría una imputación formal de cargos. Por ahora, aún está pendiente la confirmación oficial sobre el avance de la diligencia y la situación legal de Paula Tafur, mientras familiares y amigos piden mayor claridad respecto a la conducta policial y las razones de la detención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue detenida Paula Tafur durante los disturbios en Ibagué?

De acuerdo con declaraciones del secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, Paula Tafur fue detenida por un presunto ataque a un patrullero durante los disturbios en el parque Manuel Murillo Toro. Las versiones oficiales señalan que este hecho motivó su captura, aunque aún no se han detallado las circunstancias exactas del supuesto ataque ni de la intervención policial, algo que ha alimentado cuestionamientos por parte de sus compañeros universitarios.

¿Qué diferencias existen entre la versión oficial y los testimonios de los compañeros de Paula Tafur?

La versión oficial, según el secretario de Gobierno, indica que la detención de Tafur se basó en registros de video tras un presunto ataque a un uniformado. Por otro lado, los compañeros y cercanos a la estudiante aseguran que ella solo habría golpeado una motocicleta policial de manera accidental mientras tomaba fotos, y denunciaron que la reacción de los agentes fue desproporcionada y violenta. Estas posturas opuestas reflejan la necesidad de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y si se respetaron los derechos de la estudiante.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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