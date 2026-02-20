La ciudad de Montería vive días difíciles. Las lluvias han inundado calles, desplazado familias y dejado a miles sin techo ni alimentos. En medio de esta emergencia, la solidaridad se abre camino gracias a la acción conjunta de organizaciones locales.

Desde el 16 de febrero, Porkcolombia, junto con la Fundación IMAT y la Alcaldía de Montería, lidera un operativo para llevar comida caliente a los afectados. Cada día se preparan y entregan 1.000 desayunos y 1.000 almuerzos, llevando alivio a quienes más lo necesitan.

En la cocina de la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), estudiantes del programa técnico de cocina trabajan codo a codo con chefs como Duvan Lanzziano, Juan Esteban Alvarado, Juan Alzate y Felipe Escobar, de Porkcolombia. Desde temprano en la mañana, cortan, cocinan y emplatan raciones que luego llegan a siete albergues de la ciudad y a equipos de respuesta a la emergencia. Solo en esta semana se han distribuido más de 5.000 platos, utilizando más de 400 kilogramos de carne de cerdo.

“Estamos aquí hasta que Montería vuelva a estar de pie”, asegura Lanzziano. Y

mientras las lluvias siguen golpeando la ciudad, este equipo de chefs y estudiantes demuestra que, incluso en medio de la crisis, es posible construir esperanza con esfuerzo, coordinación y un plato caliente.

La situación en Montería sigue siendo crítica. Familias completas han perdido sus hogares y muchos niños y adultos dependen de los albergues para recibir un plato de comida. Frente a este panorama, la alianza entre Porkcolombia, la Fundación IMAT y la Alcaldía no solo entrega alimentos, sino que organiza logística y coordina con los voluntarios para asegurar que cada ración llegue a quienes más lo necesitan. Cada desayuno y almuerzo representa un pequeño alivio en medio de la incertidumbre.

En medio de la adversidad, la solidaridad puede ser tangible: un plato de comida caliente, un esfuerzo coordinado y la determinación de no dejar a nadie atrás. Mientras Montería enfrenta las lluvias, estas acciones demuestran que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza puede cocinarse y servirse a diario.

