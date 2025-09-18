El Estado colombiano continúa avanzando en el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica, quienes fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos entre 1984 y más de dos décadas posteriores.

En enero de 2023, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por los hechos que afectaron a 6.898 personas, y ordenó la adopción de 19 medidas de reparación.

Entre ellas se incluyen foros académicos en universidades públicas, espacios destinados a promover la memoria, el reconocimiento y las garantías de no repetición.

En este contexto, el 16 de septiembre de 2025 se llevó a cabo en la Universidad del Valle el sexto foro académico, con la participación de víctimas, representantes, académicos y funcionarios estatales.

Estos encuentros buscan reafirmar el compromiso del Gobierno Nacional con la construcción de paz y la memoria histórica. El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, destacó que estos espacios representan un reconocimiento a las víctimas y la reiteración del compromiso estatal con el cumplimiento de la sentencia.

La organización del foro contó con la participación de víctimas, la academia y entidades gubernamentales de suma relevancia.

