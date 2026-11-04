Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un total de 823 habitantes de calle han recibido atención en 2026 gracias a la estrategia ‘No des limosna, da oportunidades’, desarrollada por la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario. Según el balance oficial de la Administración Municipal, de este grupo, 530 personas fueron acogidas en fundaciones especializadas donde comenzaron procesos de resocialización. Paralelamente, otras 293 personas pudieron efectuar un retorno seguro a sus ciudades y municipios de origen, con el propósito de facilitar la reunificación familiar y el acceso a sus redes de apoyo.

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La apuesta institucional, de acuerdo con información de la Alcaldía, ha incluido acciones adicionales como la entrega de kits de aseo, ropa, raciones de alimentación y el acompañamiento institucional. Estas medidas buscan fortalecer las posibilidades de inclusión social de los habitantes de calle, brindando alternativas que les permitan reconstruir sus proyectos de vida en el interior de un entorno más estable y con apoyo.

Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué, enfatizó que la meta principal de la estrategia es crear espacios y oportunidades reales para que esta población pueda transformar sus circunstancias mediante el acompañamiento integral y la reunificación familiar. De acuerdo con Aristizábal, el esfuerzo se concentra en ofrecer opciones que eviten el círculo de exclusión y marginalidad.

Además, la campaña tiene un componente importante de sensibilización hacia la ciudadanía. La administración invita a los ciudadanos a abstenerse de entregar dinero en la calle y, en vez de ello, sumarse al respaldo de los procesos institucionales que brindan atención y oportunidades a los habitantes de calle. Así, se busca disminuir la dependencia de la limosna y promover el acceso a programas que permiten una verdadera inclusión social, según lo manifestado por la Administración Municipal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia ‘No des limosna, da oportunidades’ en Ibagué?

La estrategia ‘No des limosna, da oportunidades’, impulsada por la Alcaldía de Ibagué mediante la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, se enfoca en ofrecer atención integral a los habitantes de calle, priorizando el ingreso a procesos de resocialización, la reunificación familiar y el acompañamiento social. Además, invita a la ciudadanía a no entregar dinero de forma individual, sino a apoyar iniciativas institucionales que contribuyan a la verdadera inclusión social.

¿Cuántos habitantes de calle fueron atendidos en Ibagué durante 2026 y qué acciones incluyó la atención?

Durante 2026, se atendió a 823 habitantes de calle en Ibagué, según datos de la Administración Municipal. Las acciones incluyeron el ingreso a fundaciones especializadas, retornos asistidos a ciudades de origen, la entrega de kits y alimentos, y el fortalecimiento del acompañamiento institucional orientado a la inclusión social y la recuperación de vínculos familiares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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