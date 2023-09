Desde Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte declaración en la que, sin decir nombres, relacionó a miembros del Senado con el narcotráfico.

El presidente de esa corporación, Iván Name, expresó su enérgico rechazo y exigió al primer mandatario que respete a los senadores.

“Tengo que solicitarle al presidente de la República que nos respete. Nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad de ostentamos. No he hecho una referencia simbólica, sino textual a sus declaraciones, y solo quiero dejar aquí nuestra protesta y nuestro reclamo”, precisó Name.