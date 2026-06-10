La Guajira será escenario de un nuevo proyecto enfocado en reducir brechas digitales y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas. La iniciativa, denominada “Lucho por Colombia”, reúne a OPPO, Claro y la Fundación Luis Díaz con el objetivo de beneficiar a más de 500 personas en el municipio de Barrancas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Profesor Salomón habló de Colombia en el Mundial y lanzó predicción: “Papel decorativo”)

El programa comenzó con la entrega de los primeros recursos para la construcción de una sala de tecnología y la instalación de servicios de internet en la sede de la fundación y en la comunidad indígena de El Cerro, una de las zonas que hacen parte del proyecto.

La iniciativa tiene un componente especial por el vínculo del futbolista colombiano con la región. Luis Díaz nació en Barrancas y ha impulsado, a través de la fundación que lleva su nombre, diferentes acciones dirigidas a crear oportunidades para niños y jóvenes de su departamento.

Lee También

Tecnología y conectividad llegarán a comunidades de Barrancas

Uno de los pilares del proyecto es la creación de un espacio destinado al aprendizaje y la apropiación digital. La sala contará con dispositivos móviles, tabletas y equipos tecnológicos que estarán disponibles para estudiantes y familias vinculadas a la fundación.

En esta primera etapa también fueron entregados más de 70 dispositivos tecnológicos, que servirán como apoyo para actividades educativas y de formación.

Según explicó la organización, la apuesta no se limita a una entrega puntual de equipos, sino que busca convertirse en una estrategia de largo plazo para fortalecer el acceso a la tecnología en la región.

Internet para zonas con acceso limitado

El componente de conectividad estará a cargo de Claro, que instalará infraestructura de telecomunicaciones tanto en la sede principal de la Fundación Luis Díaz como en la comunidad Wayuu de El Cerro.

La compañía informó que el proyecto incluirá acceso a internet dedicado y herramientas digitales orientadas a la formación y capacitación de los beneficiarios.

Además, los usuarios podrán acceder a contenidos educativos y programas de alfabetización digital a través de plataformas especializadas de aprendizaje.

El papel de Luis Díaz en la iniciativa

El delantero colombiano, actualmente una de las principales figuras del fútbol internacional, destacó la importancia de acercar oportunidades de educación y tecnología a las nuevas generaciones de La Guajira.

Díaz señaló que conoce de primera mano las dificultades que enfrentan muchas comunidades de la región y consideró que este tipo de proyectos pueden contribuir a abrir nuevas oportunidades para niños y jóvenes.

La puesta en marcha de la iniciativa representa uno de los proyectos de inclusión digital más ambiciosos desarrollados recientemente en el departamento, con el objetivo de fortalecer procesos educativos y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas en comunidades que históricamente han enfrentado limitaciones en materia de conectividad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.