La coalición, conformada en su mayoría por exgobernadores de Colombia, sumó dos nuevos nombres para tener un candidato único de cara a las elecciones del año entrante. Se trata de Daniel Palacios, ministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque, y Carlos Felipe Córdoba, excontralor general.

A través de un video, el exministro agradeció la invitación de ‘La fuerza de las regiones’ y aceptó, a través de un video, unirse para trabajar en la contienda electoral del movimiento de centroderecha. Palacios reiteró la importancia de una alianza más robusta, conformada con precandidatos que se opongan al actual Gobierno de Gustavo Petro, con el fin de que llegue al poder una corriente política diferente a la oficialista.

Agradezco y acepto la invitación de la Fuerza de las Regiones. Hemos insistido en una consulta en marzo: quienes recogemos firmas somos independientes y opositores a este gobierno, y debemos llegar unidos para elegir un solo candidato. Estoy listo para la unidad, pero con un… pic.twitter.com/zrXExzRH0h — Daniel Palacios (@DanielPalam) October 6, 2025

Por su parte, Felipe Córdoba también dio el sí para trabajar con exgobernadores como Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta), Héctor Olimpo (Sucre) y Juan Carlos Cárdenas (exalcalde de Bucaramanga). “Mi invitación a los ciudadanos es para que nos acompañen en esta cruzada por la recuperación de Colombia”, declaró el excontralor.

El excontralor Felipe Córdoba (@PipeCordoba) también aceptó sumarse a la consulta para definir a un candidato único de los ‘sectores independientes’ que están recolectando firmas.

Junto con el exministro Daniel Palacios (@DanielPalam) pidió extender la invitación a la… pic.twitter.com/YdgB5JRRlF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 6, 2025

La coalición insistió en sumar más nombres para competir en una consulta interna, en la cual se defina quién va a representar al movimiento. Algunos de los nombres a los que les han tocado puertas son de precandidatos que se lanzaron por firmas como: Maurice Armitage, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas.

De dichos aspirantes, solo Cárdenas ha mostrado disposición de dialogar con ‘La fuerza de las regiones’ para hacer parte de la coalición. De hecho, el ministro de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos confirmó que se reunirá con los integrantes de la colectividad.

Tanto los nuevos miembros de la coalición regional, así como otros de sus representantes, han pedido que, además de llevar una consulta en marzo de 2026, se una a sus filas Vicky Dávila. Por el momento, la periodista no se ha pronunciado sobre hacer una alianza con ese grupo, aunque ha sostenido reuniones con miembros del Centro Democrático como Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal y el propio Álvaro Uribe Vélez.

