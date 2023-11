La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, reconoció que se siente frustrada porque el cambio que ella y el presidente prometieron no ha llegado a las comunidades. Admitió que ha pensado en renunciar y regresar a su tierra, pero no lo hace por la responsabilidad que tiene con sus electores.

“Yo no sé hasta dónde vaya a aguantar. Pienso mucho en esto, pero lo que me sostiene es la esperanza que mucha gente depositó en nosotros. Por ellos todos los días hago mi mayor esfuerzo para que le podamos cumplir al país”, dijo en una entrevista con la revista Cambio en la que además crítica a varios ministros, que no identificó, por estar más interesados en sus carreras políticas que en resolver los problemas de la gente.

(Vea también: Procuraduría formuló cargos a María Isabel Urrutia por presuntas fallas en contratación)

“Hay algunos que hacen su mayor esfuerzo por responder, pero hay otros que están mirándose el ombligo y pensando más en sus intereses que en la gente que nos eligió”, dice Márquez, que defendió a Alexander López.

La vicepresidenta, sin embargo, afirma que sigue creyendo en el presidente Petro, pero que él tiene preocupaciones similares a las suyas y que ya han hablado del tema.

“Me siento mal, porque siendo vicepresidenta ni siquiera he podido arreglar la carretera de mi propia comunidad, donde la gente no tiene agua potable y yo llevo un año luchando internamente dentro de mi Gobierno para que se construya el acueducto”, agrega.

(Lea también: Francia Márquez aprovechó secuestro del papá de Luis Díaz para promocionar la “paz total”)

También dice que no ha vuelto a dar entrevistas en medios de comunicación, porque algunos periodistas tienen la intención de “socavar el liderazgo que he construido, de deslegitimarme ante la sociedad con una narrativa que nace en el racismo y el machismo”.

Y concluye: “No me voy a prestar para que promuevan el odio racial y para que me caricaturicen”.

Márquez reconoce que como vicepresidenta no tiene ningún poder y ni siquiera recursos, pero espera mostrar resultados como ministra de la Igualdad.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.