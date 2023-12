En medio de un foro internacional que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, la vicepresidenta Francia Márquez cuestionó la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina.

“Uno ve como en Argentina, una persona que está en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos de los negros, o aquí mismo con Bolsonaro, pues termina siendo elegidos por un mismo pueblo oprimido”, dijo Márquez, quien se encontró con duquesa de Edimburgo.

De igual forma, la alta funcionaria aseguró que los gobiernos deben evaluar cada uno de los mensajes que están enviando a sus pueblos.

“Yo creo que ahí esto implica hacernos una autocrítica bien profunda y una revisión de cuál es el mensaje que le está llegando a la gente, pero más que eso yo creo que la gente no se identifica porque no siente sus derechos garantizados no se siente que lo que hacemos o lo que prometemos se concreta en bienestar para sus derechos”, agregó.

Tras esta participación, se espera que la vicepresidenta, este jueves se reúna con el expresidente uruguayo, Pepe Mojica para después hacer un recorrido por el Museo de Arte Brasileño y tener un encuentro con expertos en las políticas de promoción de igualdad racial en ese país. Finalmente, Márquez estará con los líderes de movimientos negros de Brasil.

La vicepresidenta se unió a Gustavo Petro en los mensajes críticos al presidente electo de Argentina. El presidente había dicho que la extrema derecha triunfó en ese país y recalcó que era un resultado triste para América Latina.

En Argentina no cayeron bien las declaraciones de Petro y fue criticado por Patricia Bullrich, líder del movimiento político Juntos por el Cambio y excandidata presidencia, quien dijo: “No estuvo a la altura de un presidente que tiene que saludar al presidente de la Argentina electo. Catalogándolo, diciendo que había ganado la ultraderecha”.

