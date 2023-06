Entre los varios temas a los que se refirió el mandatario, dejó un largo tiempo para hablar de Francisco Barbosa, con quien hace unas semanas tuvo una discusión que necesitó la intervención de varios actores judiciales.

El presidente, sin querer mencionar al fiscal pero dirigiéndose a él, le dijo en primer lugar que tenía las puertas abiertas de la Casa de Nariño para que sus delegados hicieran las investigaciones necesarias.

En medio de ese mensaje, Gustavo Petro recordó otros episodios que los han involucrado a los dos:

“No verán opositores chuzados ilegalmente por este Gobierno, nosotros no hacemos eso. Así que el funcionario que nos está sindicando de eso que investigue bien, con la misma premura que tiene para investigar los polígrafos del Gobierno, con la misma premura que tiene para ver cómo captura un paparazi que le sacó un video a una periodista y que nada tiene que ver con nosotros”.

Allí vinculó su idea con el primer desacuerdo que tuvo con Barbosa relacionado con el ‘Clan del Golfo’ y los integrantes de ese grupo criminal, al tiempo que le reprochó porque, dijo, no le ha entregado los informes que le pidió como presidente de la República:

“Con esa misma premura debería haber allanado las casas de los asesinos del ‘Clan del Golfo‘, cuyas direcciones tenía en su poder, sus nombres propios que tenía en su poder. Aun hoy no llega el informe de las investigaciones que se han hecho sobre los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y de ciudadanos del común en las ciudades de la Costa Caribe y en todo el país”.

Pero no solo quiso hacer ver que el fiscal se está pasando por alto sus peticiones, sino que le dio más celeridad a un caso que tiene mal parado a su Gobierno, en el que incluso hubo un allanamiento del CTI al edificio Galán, del Palacio Presidencial.

“Yo tengo la autorización de la Constitución de Colombia en sus artículos de manera explícita para solicitar esos informes y no llegan… Llegan primero los allanamientos. El presidente de Colombia quiere y solicita, y lo ha hecho de manera escrita y formal y pública, los informes que indican de qué manera se ha procedido contra la impunidad en Colombia en crímenes de lesa humanidad… Sigo esperando el informe. Puede investigarnos hasta el último centímetro de nuestros sentimientos, pero entrégueme el informe de lo que se ha hecho contra la impunidad”.

Y lanzó un último dardo a Barbosa y a quienes participan en la investigación mostrándose confiado del resultado que considera tendrá el caso: “Pueden investigar hasta donde quieran y les ayudaremos. Mis propias indagaciones hechas en estos días me dan confianza a mí mismo, porque hubiera sido terrible que de mi Gobierno saliera una indicación que contradijese los objetivos por los mismos que hemos luchado durante décadas”.

Por último, y como algunos opositores mostraron su preocupación porque estuviesen siendo víctimas de ese delito, intentó transmitir tranquilidad con palabras que dijo varias veces:

“Este gobierno respeta los derechos humanos, no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos y es un deber de la fuerza pública cuidarlos. No les puede pasar nada porque están también bajo nuestra responsabilidad. Somos responsables de la seguridad de nuestra propia oposición, contra ellos no habrá nada que choque contra la Constitución y la ley”.

En cualquier caso, el primer resultado del proceso fue obligarlo a sacar de su Gobierno a dos de sus alfiles más fuertes durante la campaña y en los primeros meses de mandato. Minutos después, Laura Sarabia envió un mensaje de agradecimiento a Petro, al igual que Benedetti se despidió de su cargo sacando pecho por restablecer las relaciones con Venezuela.