El presidente Gustavo Petro tomó decisiones frente al escándalo que vincula a su jefe de gabinete, Laura Sarabia, en un caso de interceptaciones ilegales a la niñera Marelbys Meza. El jefe de Estado determinó que los funcionarios salpicados deben apartarse del cargo mientras avanzan las investigaciones.

(Vea también: “Mi funcionaria querida” y otras 5 frases de Gustavo Petro para abogar por Laura Sarabia)

“Ni el presidente ni ningún funcionario del alto gobierno les ha dado una orden que tenga que ver con romper con la Constitución. Quedan ustedes autorizados, si eso ocurriese, para que lo denuncien ante las autoridades competentes”, señaló el presidente Petro durante Ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército Nacional.

El presidente añadió que las puertas de la Casa de Nariño están abiertas para cualquier investigación y que los uniformados implicados deberían ser juzgados por el delito de sedición.

“Sé de lo que ha pasado con quien era, en cierto modo, mi mano derecha desde el punto de vista administrativo (Laura Sarabia). ¿No han parado a pensar qué podría pensar una joven mujer cuando le sucede un hecho en su vida doméstica?”, añadió el presidente Gustavo Petro y aseguró que su funcionaria actuó bajo lo que indica la ley.

De este modo, dijo el presidente, Laura Sarabia (jefe de gabinete) y Armando Benedetti, (embajador en Venezuela), serán apartados de sus cargos mientras avanza la investigación.

(Lea también: Carta de despedida de Laura Sarabia a Gustavo Petro incluyó frase para Verónica Alcocer)

“Para que, desde el poder que implican esos cargos, no se pueda tener la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación, que le corresponden a las autoridades competentes” argumentó el mandatario.

La Fiscalía reveló que hombres al servicio de la Dijín interceptaron el teléfono personal de Marelbys Meza por 10 días. Los uniformados, para dar apariencia de legalidad, incluyeron a la exniñera en un listado que la vinculaba al Clan del Golfo.

“No tenemos nada contra Marelbys. Siempre me ha abrazado con cariño, casi maternal. Ella no tiene nada que temer de mi gobierno. Es nuestra amiga. No tengo nada que temer. No vamos contra seres humildes ni contra poderosos”, añadió Petro.