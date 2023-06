Durante el discurso que dio en una ceremonia militar este viernes, el mandatario les habló primero a quienes lo escuchaban y les dijo que desde su administración no les llegarán órdenes para cometer delitos e incluso los alentó a denunciar si así sucede:

“La cúpula militar aquí presente… los generales y almirantes que nos acompañan saben perfectamente que ni el presidente ni ningún alto funcionario de este Gobierno les ha dado alguna orden que tenga que romper con la Constitución. Es más, quedan ustedes autorizados por el presidente de la República, por si eso ocurriese, para que ustedes mismos lo denuncien a las autoridades competentes”.

Además, entre las muchas frases de su discurso destacó que hablar de chuzadas es un capítulo oscuro en la historia política del país y del que él estuvo en contra:

“Aquí no pueden quedar ni mancha ni duda siquiera de que este Gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron. […] Hubiera sido terrible que de mi Gobierno saliera una indicación que contradijese los objetivos por los que hemos luchado durante décadas”.

Poco a poco, el presidente fue avanzando en el tema y luego de negar que en su administración se estuviesen cometiendo actos ilegales, aunque eso deba determinarlo la justicia, confirmó la salida de sus dos funcionarios vinculados a la investigación por chuzadas: Laura Sarabia y Armando Benedetti.

(Vea también: Quién es el esposo de Laura Sarabia y su relación con Armando Benedetti, salpicado en robo)

Minutos después se acercó al tema de quien fuera niñera de la saliente jefe de despacho y el hasta hoy embajador en Venezuela al decirles a los militares que respetaba los derechos de todos los ciudadanos, tuvieran o no recursos económicos:

“Aquí a nadie de ustedes se les ha ordenado una sola interceptación telefónica, ni a ilustres y poderosos exfuncionarios ni a personas humildes. Eso no es cierto. Ni se les ha dado esa orden ni se les dará por el respeto a los derechos humanos“.

Lee También

Fue allí cuando la mencionó, y aunque la forma en que se expresó no fue para ella directamente dejó claro que quiere que le llegue el mensaje:

“Nosotros no tenemos nada contra la ciudadana Marelbys. Yo la conocí personalmente, en medio de mi campaña. Siempre me ha abrazado con cariño, casi que maternal, porque ha sido absolutamente solidaria con mis propósitos políticos. Así que ella no tiene nada que temer de mi Gobierno. Es nuestra amiga, si lo quieren saber”.