Un juez de Yopal condenó a 45 años y 8 meses de prisión a Diego Andrés Suárez, responsable del feminicidio de Sonia Rocío Díaz Barrera, ocurrido el 2 de septiembre de 2021. El crimen fue presenciado por la hija de tres años de la pareja, un hecho que marcó profundamente el proceso judicial.

Sonia, de 30 años, trabajaba como comerciante en el terminal de transportes de Yopal y era madre de una niña de tres años. Fue hallada sin vida por su madre, Luzmila Barrera, en la residencia de la víctima. La escena era estremecedora: la mujer presentaba entre 15 y 20 heridas con arma blanca y su rostro estaba desfigurado.

En un primer momento, las autoridades consideraron la posibilidad de un hurto, ya que el celular de la víctima no apareció en el lugar. Sin embargo, la mayoría de sus pertenencias permanecían intactas.

La relación entre Sonia y Diego Andrés Suárez, que había durado cinco años, terminó en malos términos, con antecedentes de infidelidades, maltratos y una medida de protección que le prohibía acercarse a ella. Testimonios y pruebas fueron cruciales para confirmar su responsabilidad.

Uno de los elementos más reveladores fue el testimonio de un hombre que confesó haber sido contactado por Suárez días antes del crimen para abrir la puerta de la vivienda. Según relató, esa madrugada escuchó los gritos de auxilio de Sonia y luego vio cómo Diego le entregaba el celular de la víctima y le pedía deshacerse de él, a cambio de 500.000 pesos.

Cabe destacar que el caso tardó mucho en ser esclarecido, ya que el hombre al día siguiente del crimen presentó voluntariamente ante las autoridades afirmando que era inocente y dio una versión que fue confirmada por las pruebas iniciales, como el análisis de las huellas de calzado y la ubicación de su celular.

A pesar de eso, las investigaciones continuaron y meses después el celular de Sonia fue reactivado en otra dirección en Yopal. Según las investigaciones de ‘Séptimo día’, un joven del mismo barrio de la víctima había llevado el teléfono a que lo formatearan y eso ayudó a que se conocieran unos chats entre la mujer y su ex en los que este la amenazaba.

Además, la pequeña hija de la pareja, en dibujos y comentarios inocentes, señaló a su padre como el agresor, describiéndolo como “un monstruo” y mencionando que había “mucha sangre”. A esto se sumaron amenazas registradas en chats donde Suárez advertía a Sonia sobre represalias por una presunta relación sentimental.

Con estas pruebas, la justicia determinó la culpabilidad de Diego Andrés Suárez, imponiéndole una de las condenas más severas por feminicidio en la región. El fallo busca enviar un mensaje contundente frente a la violencia contra las mujeres y resalta la importancia de las medidas de protección que, en este caso, no lograron evitar la tragedia.

